Франция обвинила Азербайджан во вмешательстве во внутренние дела Новой Каледонии, французского особого административно-территориального образования в южной части Тихого океана. Это заявление было сделано министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманом в интервью телеканалу France-2 15 мая. Отвечая на вопрос о Новой Каледонии, Дарманин заявил: “Некоторые лидеры Новой Каледонии, которые являются сторонниками независимости, заключили сделку с Азербайджаном, что неоспоримо”.

Министерство иностранных дел Азербайджана отвергло это обвинение как “очередное необоснованное заявление”. Министерство подчеркнуло, что для подобного заявления Франции нет никаких оснований, и призвало представить доказательства этих утверждений.

Разногласия возникли после состоявшегося в апреле визита делегации из Новой Каледонии в Азербайджан. В ходе визита делегация провела встречи с председателем Милли Меджлиса (Национального собрания Азербайджана), депутатами и другими официальными лицами. 18 апреля в Милли Меджлисе состоялась научная конференция на тему “Новая Каледония: история, современные вызовы и ожидаемое будущее”. Депутат Асим Моллазаде, участвовавший в конференции, отметил, что Азербайджан мог бы оказать моральную поддержку Новой Каледонии в ее стремлении к свободе и правам. Он раскритиковал колониальную политику Франции, сославшись на исторические примеры в Алжире и на Ближнем Востоке.

Моллазаде также утверждал, что Франция не признала права жителей Новой Каледонии, заявив Turan: “Согласно информации, которую мы получили от гостей из Новой Каледонии во время встречи, почти все их права попираются. В XXI веке никто не должен действовать как в XV веке”. Он добавил, что у Франции нет оснований обвинять Азербайджан, поскольку две страны географически удалены друг от друга и не имеют прямых связей.

Азер Гасымлы, глава Института политического менеджмента в Азербайджане, поддержал это мнение в интервью Радио Азадлыг. Он отметил, что вопрос о Новой Каледонии не дает никаких стратегических преимуществ для внешней политики или безопасности Азербайджана. Гасымлы призвал Францию представить конкретные доказательства в поддержку своих заявлений, заявив: “Они выразили свое мнение, но конкретно ни детали, ни факты не были раскрыты. Факты должны быть раскрыты, чтобы можно было выразить мнение. Существуют ли эти факты или нет, покажет время”.

Местные аналитики также считают сомнительным внимание Азербайджана к вопросам прав человека в Новой Каледонии, предполагая, что азербайджанским официальным лицам следует сначала решить внутренние проблемы, связанные со свободой слова, самовыражения и собраний.

Ситуация в Новой Каледонии остается напряженной, в связи с недавними беспорядками и столкновениями между сторонниками и противниками независимости. Беспорядки были спровоцированы противоречивым законом, расширяющим избирательные права французских граждан, проживающих в Новой Каледонии, который, по мнению противников, ослабит позиции местного населения на выборах и усилит влияние Парижа. Протесты привели к человеческим жертвам и объявлению чрезвычайного положения.

С 2018 по 2021 год в Новой Каледонии было проведено три референдума о независимости от Франции, каждый из которых закончился поражением движения за независимость. Нынешние беспорядки является следствием существующих разногласий и проблем, с которыми сталкивается эта территория.

По мере развития ситуации международное сообщество будет следить за развитием геополитической напряженности между Францией и Азербайджаном и за тем, как она может повлиять на будущее Новой Каледонии.