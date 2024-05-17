Следствие в отношении Тофика Ягублу завершено

15 мая завершилось предварительное расследование уголовного дела в отношении члена партии "Мусават" и Национального Совета Демократических Сил Тофига Ягублу. Об этом Turan сообщила его дочь Нигяр Хази.

«15 мая следователь по этому делу Абдулла Джалилли заявил, что следствие официально завершено. На следующей неделе с материалами расследования ознакомятся адвокаты Агиль Лаидж и Неймат Керимли», - сказала она. По словам Нигяр Хази, отец отвергает обвинения.

В свою очередь, следственный орган пока не сообщал озавершении предварительного следствия.

Напомним, что Тофик Ягублу был арестован 14 декабря 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации и незаконном изготовлении официальных документов и использовании поддельных документов.

Ягублу отверг все обвинения, как сфальсифицированные. Политик неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.