Следствие в отношении Тофика Ягублу завершено
Следствие в отношении Тофика Ягублу завершено
15 мая завершилось предварительное расследование уголовного дела в отношении члена партии "Мусават" и Национального Совета Демократических Сил Тофига Ягублу. Об этом Turan сообщила его дочь Нигяр Хази.
«15 мая следователь по этому делу Абдулла Джалилли заявил, что следствие официально завершено. На следующей неделе с материалами расследования ознакомятся адвокаты Агиль Лаидж и Неймат Керимли», - сказала она. По словам Нигяр Хази, отец отвергает обвинения.
В свою очередь, следственный орган пока не сообщал озавершении предварительного следствия.
Напомним, что Тофик Ягублу был арестован 14 декабря 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации и незаконном изготовлении официальных документов и использовании поддельных документов.
Ягублу отверг все обвинения, как сфальсифицированные. Политик неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.
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