Технический карнавал Huawei в Баку раскрывает видение интеллектуальной цифровой трансформации

Технический карнавал Huawei и Партнерский саммит 2024 года начались с громкого заявления о приверженности Huawei развитию промышленного интеллекта, поскольку запуск сети Xinghe для региона Ближнего Востока и Центральной Азии занял центральное место в Баку

Мероприятие, в котором приняли участие более 1000 клиентов и партнеров со всего Ближнего Востока и Центральной Азии, в том числе известные организации из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Казахстана и Узбекистана, стало ключевым событием в области технологий, посвященным расширению границ промышленного интеллекта.

В своей вступительной речи Стивен Йи, президент Huawei по региону Ближнего Востока и Центральной Азии, обозначил амбициозные цели компании, заявив: "Huawei стремится ускорить интеллектуальную цифровую трансформацию на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, используя передовые технологии в области связи, информационных технологий и облачных сервисов. Обладая большим опытом и неизменной поддержкой наших партнеров, мы стремимся позиционировать этот регион как центр инноваций и устойчивого успеха в условиях быстро меняющегося ландшафта".

Заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики Аллахверан Исмаилов отметил приверженность страны внедрению технологических достижений и мер кибербезопасности. Исмаилов подчеркнул важность стратегического сотрудничества с такими партнерами, как Huawei, для укрепления цифровой инфраструктуры и решения современных проблем кибербезопасности.

Дэвид Ши, вице-президент по маркетингу и продажам Huawei ICT solutions, поддержал это мнение, подчеркнув экспоненциальный рост спроса на сетевые подключения, вычислительную мощность и хранение данных. "Вычислительная мощность скоро станет такой же необходимой, как вода и электричество. Huawei остается непоколебимой в своей приверженности долгосрочным инвестициям в исследования, разработки и инновации", - отметил Ши, подчеркнув неизменную приверженность Huawei технологическому прогрессу, несмотря на недавние проблемы.

После церемонии открытия начался сетевой саммит Huawei, на котором Ян Чаобинь, директор Huawei по продуктам и решениям в области ИКТ, подчеркнул важность совместных усилий для продвижения достижений в области искусственного интеллекта. Чаобин подчеркнул успехи Huawei в области сетевых технологий и ее приверженность созданию интеллектуальных решений для передачи данных с помощью инфраструктуры Net5.5G.

На обширной выставке продуктов и решений для интеллектуальной сети Синхэ компания Huawei представила свои передовые решения, охватывающие сети кампусов, глобальные вычислительные сети (WAN), сети центров обработки данных (DCN) и сетевую безопасность. Леон Ван, президент линейки продуктов Huawei для передачи данных, рассказал о видении компании в области интеллектуальных преобразований, провозгласив переход к интеллектуальной сети Синхэ краеугольным камнем стратегического развития Huawei.