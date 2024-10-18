Почему миллиарды не решают «водный кризис» в Азербайджане?

Жители села Кэрканч Шамахинского района сообщают, что платят 35 манатов за одну машину с водой (такие машины приезжают в село пять-шесть раз в месяц). По их словам, нехватка воды ставит под угрозу их средства к существованию, порядок и сельское хозяйство.

«Осталось всего 40 семей. Вода подается раз в неделю, всего 120 литров. Что делать с ней, мыться, стирать одежду или пить? Мы молимся о дожде, чтобы наполнились наши баки», — сказал один из жителей радиостанции «Азадлыг» , заявив, что те, кто не может вынести эти трудности, покидают деревню.

Шамахы считается относительно горным регионом Азербайджана. Если здесь существует проблема нехватки воды, то как быть тем, кто страдает от нехватки воды в равнинных регионах? Жалобы радиостанции Azadliq и беседы с жителями равнинных регионов свидетельствуют о том, что им тоже трудно найти воду как для питья, так и для сельскохозяйственных целей. Житель села Калагайын Сабирабадского района сказал: «В этом году мы не смогли собрать урожай фруктов. В селе нет естественных источников воды. Вода, которую мы покупаем, используется для питья, технических целей , ею мы поим кур. Мы не знаем, как использовать покупную воду поливать деревья или самим пить ее».

Правительство в значительной степени связывает нехватку воды в стране с глобальными изменениями климата. Об этом заявило Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР). В своем заявлении агентству Turan оно назвало это основной причиной дефицита воды и подчеркнуло, что запасы воды продолжают сокращаться. За последние 23 года возобновляемые запасы поверхностных пресных вод Азербайджана сократились на 24%, снизившись с 23,4 млрд кубометров в 2000 году до 17,8 млрд кубометров в 2023 году. По данным Государственного комитета статистики, водные запасы Азербайджана составляют примерно 15% водных ресурсов Южного Кавказа.

МЭПР также сообщает, что принимается ряд мер по предотвращению потерь воды, включая реконструкцию и восстановление оросительных каналов, создание новых источников питьевой воды и строительство новых водохранилищ для увеличения запасов воды.

Эти инициативы изложены в «Национальной стратегии по эффективному использованию водных ресурсов», подписанной президентом Алиевым 10 октября, которая направлена ​​на защиту водной безопасности, повышение устойчивости и создание современных систем управления водными ресурсами в Азербайджане. Миллионы манатов были выделены на различные секторы на протяжении многих лет, но государственные органы не очень прозрачны в финансовых вопросах, что вызывает вопросы по некоторым проектам и цифрам.

Проект Сумма (в манатах) Дата Цель Государственный нефтяной фонд / «Реконструкция Самур-Абшеронской оросительной системы» 1 миллиард 469,6 миллионов 2006-2018 Государственный нефтяной фонд / Водопровод Огуз-Габала-Баку 779,6 миллионов 2010 Строительство Шамкирчайского водохранилища 700 миллионов 2014 Государственная инвестиционная программа Не разглашается 2022 Строительство водохранилища объемом 10 000 кубометров воды вблизи поселка Балаханы Государственный бюджет 499,8 миллионов 2024 Орошение Государственный бюджет 3,4 миллиона 2024 Управление водными ресурсами

Хотя местные власти не раскрывают всех подробностей, в сентябре этого года ведущий эксперт по водоснабжению и санитарии Всемирного банка Смита Мисра заявила в Баку на конференции «Переход к эффективным институтам и программам в водном секторе для решения проблем водной безопасности», что за последние 10 лет Азербайджан инвестировал в водный сектор 8 миллиардов манатов. Она добавила, что в течение следующих 10 лет потребуется 6 миллиардов манатов.

Но дело не только в отстутствии прозрачности, по схожим отраслям и задачам утверждаются десятки проектов. Например, за последние 10-15 лет были реализованы проекты, связанные с опреснением воды Каспийского моря. В 2013 году в селе Хыдырлы Сальянского района был построен Комплекс по опреснению воды Каспийского моря. По официальной информации, вода оттуда используется для орошения 700 га зеленых насаждений Сальянского района и питомников, находящихся на балансе акционерного общества «Азербайджанское озеленение и ландшафтное строительство».

Решают ли эти проекты проблемы местных жителей и мелких фермеров?