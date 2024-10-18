Для участия в конференции COP29 зарегистрировались 28 000 человек
Для участия в конференции COP29 зарегистрировались 28 000 человек
По данным на утро 18 октября, для участия в конференции COP29 зарегистрировалось более 28 тысяч участников. Об этом в пятницу сообщила член оргкомитета COP29, глава Азербайджанской операционной компании COP29 Нармин Джарчалова.
По ее словам, около 2700 из зарегистрированных являются представителями СМИ, а остальные представляют НПО, международные организации-наблюдатели и т. д.
Руководитель транспортного отдела Операционной компании COP29 Орхан Махмудлу сообщил, что на время проведения COP29 из-за ограничений на улицах, по которым будет следовать транспорт глав государств и правительств определены альтернативные маршруты.
В дни Саммита лидеров – 11- 12-13 ноября, на дороге от аэропорта до города и из города на Олимпийский стадион будет проводиться регулирование.
Кроме того, временное регулирование будет также и на проспекте Гейдара Алиева, проспекте Нефтчиляр и улицах: Юсифа Сафарова, Ниязи, Истиглалиет, Лермонтова, Микяила Усейнова, Хагани Рустамова, Теймура Эльчина и Мехти Гусейна.
Во время COP29 гости, а также аккредитованные местные жители, будут бесплатно пользоваться общественным транспортом.
«Для этого достаточно будет предъявить аккредитационную карту. Сюда включены проез на автобусах, метро и железнодорожном транспорте", - сказал Махмудлу.
29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет с 11 по 22 ноября в столице Азербайджана Баку.
В последней конференции, состоявшейся в Дубае, приняли участие около 200 глав государств и правительств и более 100 000 человек. Официальная информация о количестве участников мероприятия, которое пройдет в Баку, пока не обнародована. Но местная пресса пишет, что согласно неофициальным источникам на мероприятии будет 80 тысяч участников.
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