  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy150 C
  • Суббота, 19 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(8 часов назад)
Для участия в конференции COP29 зарегистрировались 28 000 человек

Для участия в конференции COP29 зарегистрировались 28 000 человек

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Для участия в конференции COP29 зарегистрировались 28 000 человек

По данным на утро 18 октября, для участия в конференции COP29 зарегистрировалось более 28 тысяч участников. Об этом в пятницу сообщила член оргкомитета COP29, глава  Азербайджанской операционной компании COP29  Нармин Джарчалова.

По ее словам, около 2700 из зарегистрированных являются представителями СМИ, а остальные представляют НПО,  международные организации-наблюдатели и т. д.

Руководитель транспортного отдела Операционной компании COP29 Орхан Махмудлу сообщил, что на время проведения COP29 из-за ограничений на улицах, по которым будет следовать транспорт  глав государств и правительств определены альтернативные маршруты.

В дни  Саммита лидеров – 11- 12-13 ноября, на дороге от аэропорта до города и из города на Олимпийский стадион будет проводиться регулирование.

Кроме того, временное регулирование будет также и на проспекте Гейдара Алиева, проспекте Нефтчиляр и улицах: Юсифа Сафарова, Ниязи, Истиглалиет, Лермонтова, Микяила Усейнова, Хагани Рустамова, Теймура Эльчина и Мехти Гусейна.

Во время COP29 гости, а также аккредитованные местные жители, будут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

«Для этого достаточно будет предъявить аккредитационную карту. Сюда включены проез на автобусах, метро и железнодорожном транспорте", - сказал Махмудлу.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет с 11 по 22 ноября в столице Азербайджана Баку.

В последней конференции, состоявшейся в Дубае, приняли участие около 200 глав государств и правительств и более 100 000 человек. Официальная информация о количестве участников мероприятия, которое пройдет в Баку, пока не обнародована. Но местная пресса пишет, что согласно неофициальным источникам на мероприятии будет 80 тысяч участников.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей