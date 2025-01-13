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(16 часов назад)
Погода 14 января
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода 14 января

Во вторник в Баку будет переменчивая погода. Днем местами легкие осадки. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, порывистый. Ночью +2+6°, днем +7+9°. Влажность 70-80%.

В целом осадков в стране не ожидается, однако вечером в восточном регионе возможен дождь. В горах снег.

Ветер западный.

Ночью в низменности -1+4°, днем +8+13°. В горах ночью до - 9° мороза, днем +2+7°.

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