Погода 14 января

Во вторник в Баку будет переменчивая погода. Днем местами легкие осадки. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, порывистый. Ночью +2+6°, днем +7+9°. Влажность 70-80%.
В целом осадков в стране не ожидается, однако вечером в восточном регионе возможен дождь. В горах снег.
Ветер западный.
Ночью в низменности -1+4°, днем +8+13°. В горах ночью до - 9° мороза, днем +2+7°.
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- Экономика
- 13 январь 2025 13:15
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Общество
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- 13 январь 2025, 17:54
Один гражданин Индии погиб, другой получил травмы в результате происшествия на одном из предприятий в Апшеронском районе. Об этом 13 января сообщила Генпрокуратура Азербайджана.
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- 12 январь 2025, 21:33
Национальная гидрометеорологическая служба при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана опубликовала прогноз погоды на 13 января, ожидая умеренных погодных условий по всей стране.
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- 11 январь 2025, 13:55
В воскресенье, 12 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
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- 10 январь 2025, 16:35
11 января в Баку будет переменчивая погода без осадков. Утром в ряде мест Апшероне возможен кратковременный дождь. Умеренный юго-западный ветер.
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