Бахтияр Гаджиев осужден на 10 лет лишения свободы

Бакинский суд по тяжким преступлениям 13 января приговорил общественного активиста Бахтияра Гаджиева к 10 годам лишения свободы.

Суд постановил также конфисковать его квартиру, и деньги на банковских счетах, а также запретить ему заниматься учебно-воспитательной работы в течение 1 года после освобождения.

Гаджиев назвал приговор политически мотивированным. Все предъявленные ему обвинения были юридического опровергнуты. Что касается обвинений в хулиганстве, то они сфабрикованы на основе жалобы Ульвии Аловлу, выполнявшей приказ “своих кураторов во власти”.

Все другие экономические обвинения Гаджиев назвал абсурдными. Они выдвинуты на основе анонимного электронного письма, что он якобы получает гранты от западных организаций и планирует осуществить в Азербайджане госпереворот.

Гаджиев назвал эти обвинения «абсолютно вымышленными». Активист считает, что истинная причина его ареста – активная работа по введению санкций против нарушителей прав человека в Азербайджане.

Он обратил внимание, что его арестовали сразу после того, как были введены адресные санкции против сотрудника главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД.

Гаджиев выразил признательность за поддержку своей семье, журналистам (особенно оказавшимся под арестом), а также международным структурам - госдепу США, Конгрессу, ЕС, ПАСЕ, Совету Европы, Европарламенту.

При этом, он выделили вклад в свою защиту со стороны Руфата Сафарова, который сам оказался за решеткой.

“Руфат Сафаров до последнего защищал права человека. Он показал, что главное не должность и привилегии, а работе по совести и защита прав человека”, - сказал Гаджиев.

*Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре 2022 года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду.

16 июня прошлого года активисту были предъявлены новые обвинения, связанные с финансовыми нарушениями - присвоением грантов. Ему также инкриминировали незаконное предпринимательство, отмывание денег, контрабанду и использование поддельных документов.

В ноябре того же года против него было выдвинуто еще одно обвинение - неуплата налогов.

Сам Гаджиев и его коллеги считают процесс политическим заказом, причиной которого стала резкая критика Гаджиевым деятельности МВД Азербайджана и в частности, самого министра Вилаята Эйвазова.