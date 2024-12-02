Погода 3 декабря
Во вторник в столице будет дождливая погода. Ветер северо-восточный, который перейдет в юго-восточный.
Температура воздуха ночью составит + 6+8°, днем + 8+10°. Влажность 80-85%.
По стране местами пройдут осадки. В горах снег. Местами туман, умеренный восточный ветер.
В низменности ночью +2+6°, днем +7+12°. В горах ночью до – 10° мороза, днем 0 - 5° мороза.
Общество
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- 3 декабрь 2024, 13:36
В среду в столице будет пасмурно, дожди ожидаются утром и вечером. Утром слабый туман. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью +6+8, днем +8+11 градусов. Влажность 70-80 %.
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Ибрагим Мустафаев, видная фигура в шелковой и текстильной промышленности Азербайджана, скончался в понедельник утром после того, как его сбила машина, когда он переходил улицу в столице. Ему было 86 лет.
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- 3 декабрь 2024, 11:45
В результате взрыва в многоквартирном доме рано утром 3 декабря в 13-м микрорайоне Сумгайыта пострадали 6 человек.
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- 2 декабрь 2024, 16:48
27 ноября в 17:30 пограничники Гётапинского погранотряда пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.
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