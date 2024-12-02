  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light rain8.20 C
  • Вторник, 3 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(14 минут назад)
Погода 3 декабря

Погода 3 декабря

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода 3 декабря

Во вторник в столице будет дождливая погода. Ветер северо-восточный, который перейдет в юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит + 6+8°, днем + 8+10°. Влажность  80-85%.

По стране местами пройдут осадки. В горах снег. Местами туман, умеренный восточный ветер.

В низменности ночью +2+6°, днем +7+12°. В горах ночью до – 10° мороза, днем  0 - 5° мороза.

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей