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(5 часов назад)
Погода 4 декабря

Погода 4 декабря

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода 4 декабря

В среду в столице будет пасмурно, дожди ожидаются утром и вечером. Утром слабый туман. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +8+11°. Влажность 70-80%.

По стране дожди пройдут в северном регионе. Местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха в низменности ночью  +1+5°, днем +6+11°.

В горах ночью до -11° мороза, днем от - 2 до +3°.

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