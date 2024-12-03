Погода 4 декабря
В среду в столице будет пасмурно, дожди ожидаются утром и вечером. Утром слабый туман. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +8+11°. Влажность 70-80%.
По стране дожди пройдут в северном регионе. Местами туман. Ветер восточный.
Температура воздуха в низменности ночью +1+5°, днем +6+11°.
В горах ночью до -11° мороза, днем от - 2 до +3°.
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- Экономика
- 3 декабрь 2024 13:39
Общество
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Международные наблюдатели на муниципальные выборы приглашены не будут, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, заявивший об этом на заседании комиссии 2 декабря.
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Ибрагим Мустафаев, видная фигура в шелковой и текстильной промышленности Азербайджана, скончался в понедельник утром после того, как его сбила машина, когда он переходил улицу в столице. Ему было 86 лет.
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- 3 декабрь 2024, 11:45
В результате взрыва в многоквартирном доме рано утром 3 декабря в 13-м микрорайоне Сумгайыта пострадали 6 человек.
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- 2 декабрь 2024, 16:48
27 ноября в 17:30 пограничники Гётапинского погранотряда пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.
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