Погода в четверг
28 ноября в Баку и на Абшероне ожидаются дожди, сообщили синоптики Национальной службы гидрометрологии. Однако их сегодняшний прогноз по поводу дождя в Баку, не оправдался.
В четверг синоптики прогнозируют северо-западный ветер. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +9+11°. Влажность днем и ночью 70-80%.
По стране 28 ноября местами пройдут дожди, в горах выпадет снег. Ветер западный, порывистый.
В низменности ночью +4+7°, днем +8+12°. В горах ночью до – 10° мороза, днем - 3+2°,
Общество
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- 27 ноябрь 2024, 23:16
В этом месяце в частной клинике Laser Beauty Clinic в Баку были выявлены случаи проведения незаконных хирургических операций неквалифицированными врачами. О результатах сообщил Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения, который провел проверку клиники после жалоб граждан.
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- 27 ноябрь 2024, 16:04
Против военного эксперта, завсегдатая государственных телеканалов Адалята Вердиева выдвинуто серьёзное обвинение в разглашении военной тайны. По этому обвинению (статья 308 УК), если виновник докажет непредумышленность разглашения, может быть осужден на 3-7 лет лишения свободы. При отягчающем обстоятельстве срок наказания может быть 4-8 лет лишения свободы.
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- 27 ноябрь 2024, 12:37
Короткометражный фильм, арестованного в Азербайджане талышского исследователя Игбала Абилова «Фрагменты» отмечен еще на одном международном кинофестивале.
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- 27 ноябрь 2024, 07:47
Лидирующий мобильный оператор продолжает способствовать развитию национальной прессы ООО «Azercell Telecom» продолжает реализацию инициатив, направленных на развитие журналистики и повышение профессиональных навыков представителей прессы. 6 декабря, в профессиональный праздник работников связи и информационных технологий, лидирующий оператор мобильной связи организует специальный тренинг для журналистов, освещающих эту сферу. Тренинг на тему «Медиатехнологии: инновации и тренды», который проведет международный учебный центр, предоставит журналистам возможность углубить свои знания о новых трендах и передовых технологиях в медиа.
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