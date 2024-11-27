Погода в четверг

28 ноября в Баку и на Абшероне ожидаются дожди, сообщили синоптики Национальной службы гидрометрологии. Однако их сегодняшний прогноз по поводу дождя в Баку, не оправдался.

В четверг синоптики прогнозируют северо-западный ветер. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +9+11°. Влажность днем и ночью 70-80%.

По стране 28 ноября местами пройдут дожди, в горах выпадет снег. Ветер западный, порывистый.

В низменности ночью +4+7°, днем +8+12°. В горах ночью до – 10° мороза, днем - 3+2°,