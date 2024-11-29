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(59 минут назад)
Погода в субботу

Погода в субботу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в субботу

30 ноября в Баку и на Абшероне будет пасмурно, утром и вечером ожидается морось. Ветер северо-западный.  Температура воздуха ночью +7+9°, днем + 9+11°. Влажность 70-80%.

По стране  дожди пройдут в южной зоне, местами интенсивные. В горных районах возможен снег. Умеренный восточный ветер.

В низменности ночью +2+5° тепла, днем +8+13°. В горах ночью до – 5° мороза, днем - 2+3°.

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