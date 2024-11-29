Погода в субботу
30 ноября в Баку и на Абшероне будет пасмурно, утром и вечером ожидается морось. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +7+9°, днем + 9+11°. Влажность 70-80%.
По стране дожди пройдут в южной зоне, местами интенсивные. В горных районах возможен снег. Умеренный восточный ветер.
В низменности ночью +2+5° тепла, днем +8+13°. В горах ночью до – 5° мороза, днем - 2+3°.
Общество
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- 29 ноябрь 2024, 15:50
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 30 ноября возобновляет полеты из Баку в столицу Израиля - Тель-Авив - и обратно.
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- 29 ноябрь 2024, 15:33
«Адресная социальная помощь (АСП) вообще не является пожизненной практикой нигде в мире. Это переходный проект». Такое заявление сделал председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев на заседании комитета 28 ноября.
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- 28 ноябрь 2024, 23:43
ФК «Карабах» 28 ноября в домашнем матче основной стадии Лиги Европы проиграл крупным счетом 1:4 французскому «Лиону».
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- 28 ноябрь 2024, 18:01
В Азербайджане ожидаются определенные изменения в обеспечении граждан некоторыми лекарственными средствами в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования. Этот вопрос может быть отражен в поправках к «Закону о медицинском страховании», обсуждаемых в Комитете по здравоохранению Милли Меджлиса (Национального собрания) и рекомендуемых к пленарному заседанию парламента. Согласно предлагаемым изменениям, лекарственные средства, гарантированно используемые для амбулаторного или стационарного лечения, будут определяться пакетом услуг.
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