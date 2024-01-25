В пятницу в Баку и на Апшероне будет пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер южный. Температура воздуха ночью 0+3, днем будет +5+8 градусов.

По районам страны также осадки не ожидаются. Местами туман. Ветер западный. В низменности температура воздуха ночью 0 -5 мороза, днем будет +3+7 градусов. В горах ночью - 9-14 мороза, днем -1-6 ниже нуля.

На горный дорогах сохранится гололед.