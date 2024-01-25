Потеплеет
В пятницу в Баку и на Апшероне будет пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер южный. Температура воздуха ночью 0+3, днем будет +5+8 градусов.
По районам страны также осадки не ожидаются. Местами туман. Ветер западный. В низменности температура воздуха ночью 0 -5 мороза, днем будет +3+7 градусов. В горах ночью - 9-14 мороза, днем -1-6 ниже нуля.
На горный дорогах сохранится гололед.
Общество
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- 25 январь 2024, 17:41
Группа азербайджанских политэмигрантов 25 января провели акции протеста в городах Пассау и Деггендорф против арестов в Азербайджане активистов и журналистов. Как сообщил один из организаторов акции Ровшан Тамразов, протестующие отметили усиление в Азербайджане волны репрессий, в особенности после ареста профессора Губада Ибадоглу.
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- 25 январь 2024, 14:52
В четверг Гянджинский суде по тяжким преступлениям вынес приговор редактору сайта "Demokratik.az" Осману Нариманоглу (Рзаев), обвиняемому в вымогательстве. Государственный обвинитель просил приговорить его к 8 годам лишения свободы, сообщила Turan жена журналиста Арзу Рзаева.
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- 25 январь 2024, 12:40
Лидирующий мобильный оператор страны объявил итоги работы Телефонного центра за 2023 год Компания Azercell обеспечила своевременную реакцию на запросы и предложения своих абонентов, предоставляя быстрое и качественное обслуживание.
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- 24 январь 2024, 16:57
В ближайшие сутки в Баку и на Апшероне осадки не ожидаются. Сохранится холодная погода. Ветер юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью и днем будет 0 -2 мороза.
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