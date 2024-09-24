Предстоящие задачи: «Сильная армия…», «Необходимы реформы в сфере демократии»

23 сентября президент Ильхам Алиев в ходе первой сессии VII созыва Национального собрания выделил ряд основных задач, стоящих перед страной. Глава государства подчеркнул, что первостепенной задачей является наращивание военной мощи: «…Процессы, происходящие в мире, создание новых конфликтных и военных зон, рост напряженности вокруг нас, реваншистские тенденции в Армении заставляют нас постоянно держать это направление в центре внимания».

Президент Азербайджана также подчеркнул, что восстановление Карабаха и Восточного Зангезура является одной из главных задач страны. Он подчеркнул важность охраны границ и обозначил идеологическую безопасность как еще одно приоритетное направление.

Касаясь экономических вопросов, он заявил: «Экономические показатели этого года, я считаю, положительные. За первые восемь месяцев экономика выросла более чем на 4 процента, а ненефтяной сектор вырос на 7 процентов».

Обсуждая социальные реформы, президент подчеркнул, что в следующем году минимальная заработная плата и пенсии будут вновь повышены.

Депутат Национального собрания Нагиф Гамзаев заявил агентству Turan, что Азербайджан освободил свои территории в ходе 44-дневной Отечественной войны и восстановил полный суверенитет в 2023 году: «Азербайджан является стороной, прилагающей наибольшие усилия для подписания мирного соглашения с Арменией. Однако, к сожалению, Армения при поддержке своих союзников перевооружается и в какой-то степени уклоняется от переговорного процесса, проявляя неискренность. В период оккупации мы укрепили свою военную мощь, и именно благодаря этому и единству «народ, армия, лидер» мы освободили наши земли. Иными словами, когда есть власть, работает закон. Сегодня Азербайджан наращивает свою мощь в условиях созданных им новых реалий».

Депутат подчеркнул, что если сегодня у Азербайджана не будет сильной армии, то завтра его суверенитет снова может оказаться под угрозой: «В этой связи мы должны всегда поддерживать нашу военную мощь на самом высоком уровне. Для этого мы должны активизировать наши усилия».

Н. Хамзаев также отметил, что параллельно должно продолжаться восстановление освобожденных территорий и как можно скорее решать вопрос возвращения на свои земли почти миллиона вынужденных переселенцев: «Уже более 8 тысяч вынужденных переселенцев вернулись на свои исконные земли. Это действительно очень хороший показатель. Быстрые темпы, которыми велись восстановительные работы сразу после войны, также являются очень позитивным знаком».

По его словам, наряду с этими вопросами Азербайджан также добился значительных успехов в политической, социальной и экономической сферах: «Сегодня работа в этих сферах продолжается. Особо следует отметить наличие политического диалога в Азербайджане. После принятия нового законодательства мы видим регистрацию политических партий и их единство по общенациональным вопросам, что привело к успеху. Мы также видим представительство многих политических партий и независимых депутатов в недавно сформированном парламенте».

Депутат считает, что если бы экономика Азербайджана не была сильной, у него не было бы и военной мощи: «Все эти достижения напрямую связаны с экономикой. Сегодня правительство Азербайджана работает над снижением своей зависимости от нефти и развитием ненефтяного сектора, в то время как Азербайджан на протяжении многих лет смог создать логистическую сеть на своей территории. Сегодня Азербайджан самостоятельно реализовал коридор Север-Юг и транспортный коридор Восток-Запад. Также необходимо выделить Алятскую свободную экономическую зону, которая в будущем внесет большой вклад в экономику Азербайджана. Восстановление экономики Карабаха и Восточного Зангезура и их интеграция в национальную экономику в ближайшие годы еще больше укрепят Азербайджан».

Н.Гамзаев отметил, что до сих пор Азербайджан проводил социально ориентированную политику: «Глядя на государственный бюджет, мы видим, что социальные расходы стоят на первом месте. Я считаю, что Азербайджан продолжит свою социально ориентированную политику и в ближайшие десятилетия, и мы задействовали все возможные инструменты для улучшения социального благосостояния населения. Одним словом, цель сильного Азербайджана — социальное благосостояние его граждан. Чтобы выполнить эту миссию, мы должны обеспечить национальную безопасность на высоком уровне».

Депутат Национального собрания Фазиль Мустафа также сообщил агентству Turan, что выступление президента в парламенте было концептуальным, в нем были выделены задачи, стоящие перед всеми гражданами и государственными институтами: «Эти задачи были донесены системно, чтобы подчеркнуть, на каких приоритетах следует сосредоточиться ради будущего страны. Президент отметил, что реформы продолжаются. В то же время, если бы президент подробно рассказал об экономическом развитии страны и государственной программе для освобожденных территорий, то выступление длилось бы часами. Поэтому он представил больше резюме, отдав приоритет вопросам безопасности».

По словам депутата, все эти вопросы связаны с продолжением реформ: «Потому что без продолжения этих реформ говорить об экономическом развитии, культурных ценностях, социальном обеспечении не имеет под собой оснований. Президент отметил, что наш главный успех — это стабильность. Без стабильности никакая реформа не может быть успешной. Поэтому проводится политика, которая ставит стабильность во главу угла, а это связано с безопасностью».

Политический обозреватель Насими Мамедли напомнил Радио «Азадлыг» , что после обретения независимости Азербайджан столкнулся с рядом проблем: «Одной из них был карабахский вопрос, другой — плохое социально-экономическое положение населения, а третьей — проблема коррупции и взяточничества, которые тормозили определенные тенденции развития общества».

Эксперт отметил, что карабахский вопрос решен: «Поэтому я считаю, что вооружение и дальнейшие инвестиции в эту сферу больше не должны быть приоритетом. Азербайджан либо подписал союзнические соглашения с большинством государств региона, либо участвует в совместных проектах. Армения — небольшая страна, и ее военный потенциал недостаточен, чтобы представлять существенные угрозы».

По его мнению, одним из приоритетов страны на сегодняшний день должны стать социально-экономические вопросы: «Потому что доходы населения существенно сократились, а из-за роста цен существенно упал уровень жизни. При этом в стране должна быть обеспечена прозрачность и хотя бы предприняты определенные шаги по борьбе с коррупцией».

Политолог подчеркнул, что, наконец, назрела серьезная необходимость в реформах в области прав человека и демократии.