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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

"При авторитарных правлениях  жизни политических заключенных поставлены  на карту"

Недавняя трагическая смерть лидера российской оппозиции Алексея Навального во время пребывания в тюрьме вызвала волну возмущения по всему миру, вызвав опасения по поводу обращения с политическими заключенными и их безопасности в авторитарных режимах. В Азербайджане, стране, известной своей жесткой борьбой с инакомыслием, аналогичные опасения становятся все более очевидными по мере появления сообщений о подозрительных смертях и неадекватном медицинском обслуживании в пенитенциарной системе страны.

Ярким примером является дело Фаины Кунгуровой, активистки Демократической партии Азербайджана, которая умерла в заключении в 2007 году при сомнительных обстоятельствах. Несмотря на международное признание Кунгуровой как политзаключенной, смерть была официально объяснена пищевой и сердечной недостаточностью, что вызвало обвинения в нечестной игре со стороны ее родственников, которые утверждают, что она была здорова и хорошо питалась до своей смерти. Аналогичные подозрения скрывают смерть других оппозиционных деятелей, таких как Новрузали Мамедов и Мехман Галандаров, чья кончина в заключении вызывает вопросы об адекватности медицинской помощи и обстоятельствах, сопровождавших их кончину.

Галиб Тогрул, брат заключенного в тюрьму председателя Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губада Ибадоглу, в интервью Радио Азадлыг выразил серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья своего брата за решеткой. Несмотря на то, что Губад страдает от высокого уровня сахара в крови и осложнений, требующих лечения инсулином, он утверждает, что медицинскими потребностями его брата пренебрегают, а в международные органы, которым поручено отслеживать нарушения прав человека, направляются фальсифицированные отчеты.

В ответ на эти утверждения власти Азербайджана заявили, что условия содержания в пенитенциарных учреждениях соответствуют правовым нормам и что заключенным оказывается необходимая медицинская помощь. Однако отсутствие прозрачности и подотчетности в решении проблем, поднятых членами семьи и правозащитными организациями, ставит под сомнение правдивость этих утверждений.

Эльман Насиров, член комитета Милли Меджлиса по правам человека, утверждает, что правительственные учреждения внимательно следят за условиями содержания в тюрьмах и оперативно решают любые заявленные проблемы. В беседе с Turan он отмечает, что недавние реформы значительно улучшили ситуацию в пенитенциарных учреждениях, опровергая сравнения с делом Навального и настаивая на том, что Азербайджан поддерживает верховенство закона.

Аналогичным образом, Фазиль Мустафа, другой член комитета, отвергает опасения по поводу безопасности и благополучия политических заключенных, заявляя, что они содержатся в надлежащих условиях и имеют доступ к необходимым ресурсам. В комментарии для Turan он подчеркивает, что случаи, подобные смерти Навального, редки в Азербайджане, и призывает не проводить параллели между этими двумя случаями.

Однако Руфат Сафаров, соучредитель правозащитной организации "Линия защиты", предостерегает от самоуспокоенности, ссылаясь на обращение заключенного активиста Бахтияра Гаджиева, который выразил опасение по поводу возможности повторения подобных трагедий в авторитарных странах, таких как Азербайджан. В интервью Радио Азадлыг Сафаров подчеркивает системные риски, с которыми сталкиваются политзаключенные, указывая на отсутствие доступа к качественным медицинским услугам и всепроникающую атмосферу опасности в пенитенциарных учреждениях.

Действительно, параллели между судьбой Навального в России и тяжелым положением политзаключенных в Азербайджане подчеркивают более широкие проблемы, связанные с авторитарным правлением. Как метко отмечает Сафаров, жизнь лиц, задержанных по политически мотивированным обвинениям, остается нестабильной, независимо от географического положения. В Азербайджане, как и в России, невозможно переоценить настоятельную потребность в прозрачности, подотчетности и уважении прав человека в пенитенциарной системе. Неспособность решить эти фундаментальные проблемы не только ставит под угрозу жизнь политических заключенных, но и подрывает легитимность и доверие к государству.

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