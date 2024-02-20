Знакомство с наследием Витольда Згленитского: пионера в нефтегазовом секторе Азербайджана

Отдавая дань неизгладимому вкладу Витольда Згленитского, польского инженера, чей инновационный дух изменил нефтегазовый сектор Азербайджана, Посольство Республики Польша в Баку представило его биографию "Польский нобелевский лауреат: шахтер, геолог Витольд Згленитский (1850-1904)". Книга, написанная Анджеем Яном Ходубским, служит маяком, освещающим жизнь и достижения этого замечательного деятеля. Книга, презентованная сегодня в Музее истории Азербайджана, была переведена завотделом Института литературы Национальной академии наук Азербайджана Самиром Саттаровым.

Профессиональный путь Згленитского, выпускника Варшавской школы экономики и Горного института в Санкт-Петербурге, привел его с берегов Польши в оживленный городской пейзаж Баку, где он посвятил себя революционным методам добычи нефти. Его дальновидные идеи заложили основу для модернизации отрасли с помощью новаторских концепций, таких как буровые платформы и инновационные технологии, повышающие эффективность и производительность.

Новаторские исследования Згленитского вышли за рамки наземных ландшафтов, поскольку он отважился проникнуть в глубины Каспийского моря в поисках запасов углеводородов. Его неустанные усилия принесли ему прозвище "отец бакинской нефти", символизирующее его важную роль в продвижении нефтяной промышленности города к новым высотам процветания.

Помимо его технического мастерства, филантропические начинания Згленитского оставили неизгладимый след в социальной структуре Баку. От финансирования водопроводных сооружений до поддержки строительства первой в городе римско-католической церкви - его наследие выходит за рамки промышленности, воплощая дух сострадания и гражданской ответственности.

В знак своей непоколебимой приверженности образованию и благотворительности Згленитский завещал доходы от своих нефтяных месторождений на развитие науки и улучшение общества. Однако потрясения Первой мировой войны и Русской революции помешали реализации его филантропического замысла, поскольку его благотворительный фонд столкнулся с проблемами и лишениями в бурные послевоенные годы.

Его наследие в Азербайджане сохраняется как свидетельство силы инноваций, жизнестойкости и щедрости. Место его последнего упокоения в Польше служит торжественным напоминанием о его замечательном путешествии, в то время как его дух продолжает жить на страницах истории и в сердцах тех, кого вдохновил его дух первопроходца.

Посол Польши Рафал Поборски в Азербайджане отметил важный вклад Згленитского, как и других польских деятелей, работавших в Азербайджане на стыке 19-20 веков, и внесших неоценимый вклад в развитие азербайджано-польских отношений, сближении польского и азербайджанского народов.