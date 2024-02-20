Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования

20 февраля из Азербайджана в Украину была отправлена очередная партия гуманитарной помощи, состоящая из электрооборудования, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.

Гуманитарный груз состоит из 670 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 26 трансформаторов и трансформаторных подстанций.

Оборудование будет доставлено 25 большегрузными автомобилями и предназначено для восстановления снабжения электроэнергией населенных пунктов, пострадавших в результате военных действий.

Эта уже пятая партия гумпощи, отправленная Украине в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 июля 2023 о выделении Украине электрооборудований на 7,6 млн долларов.

В Украину уже отправлены 3,3 миллиона метров электрических кабелей и проводов, а также 72 трансформатора и комплектных трансформаторных подстанций.