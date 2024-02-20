Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования
Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования
20 февраля из Азербайджана в Украину была отправлена очередная партия гуманитарной помощи, состоящая из электрооборудования, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
Гуманитарный груз состоит из 670 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 26 трансформаторов и трансформаторных подстанций.
Оборудование будет доставлено 25 большегрузными автомобилями и предназначено для восстановления снабжения электроэнергией населенных пунктов, пострадавших в результате военных действий.
Эта уже пятая партия гумпощи, отправленная Украине в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 июля 2023 о выделении Украине электрооборудований на 7,6 млн долларов.
В Украину уже отправлены 3,3 миллиона метров электрических кабелей и проводов, а также 72 трансформатора и комплектных трансформаторных подстанций.
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Политика
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1 отзыв
Natalya Belitser
2024-02-20
Sincere gratitude to friendly Azerbaijan! We acknowledge and greatly appreciate your support! All the best to your people and your country!