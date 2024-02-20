Армения готовится ограничить полномочия российских пограничников ?

Общественные и политические структуры Армении все чаще стали поднимать вопрос о необходимости ухода российских пограничников из страны. В частности, поднимается вопрос о недопустимости присутствия пограничников ФСБ России в Ереванском аэропорту Звартноц и на погранпункте в Мегри.

Это объясняется также тем, что пограничники ФСБ РФ имеют доступ к Системе пограничного электронного управления Армении незаконен. В этой системе содержатся персональные данные граждан РА и других лиц, пересекающих государственную границу Армении.

В этой связи, общественная организация под названием «Союз информированных граждан Армении» выступила с утверждением, что используя доступ к Системе пограничного электронного управления, «ФСБ РФ организовали похищение человека на территории Армении и ни один человек не застрахован от незаконных действий российских правоохранительных органов до тех пор, пока у них есть доступ к Системе пограничного электронного контроля Армении».

В связи с тем, что речь идет о «незаконном» доступе к личным данным сотен тысяч армян иностранного государства, «Союз информированных граждан» призвал власти Армении «заблокировать» доступ погранвойск ФСБ РФ к Системе пограничного электронного контроля страны.