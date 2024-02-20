Встреча в Мюнхене, президентские выборы и санкции ПАСЕ: Беседа с британским экспертом Томасом де Ваалом в 21:00 в "Çətin sual"

Недавние перестрелки вблизи азербайджано-армянской границы вновь вызвали обеспокоенность по поводу региональной стабильности, вызвав спекуляции и анализ со стороны политических комментаторов. Перестрелка привела к жертвам с обеих сторон, при этом Министерство обороны Армении сообщило о гибели четырех солдат и ранениях других. В ответ на предполагаемые провокации Азербайджан начал ответную операцию, уничтожив армянский боевой пост, предположительно ответственный за обстрел азербайджанских позиций.