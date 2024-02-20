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(9 часов назад)
Британский эксперт Томас де Ваал

Британский эксперт Томас де Ваал

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Встреча в Мюнхене, президентские выборы и санкции ПАСЕ: Беседа с британским экспертом Томасом де Ваалом в 21:00 в "Çətin sual"

Беседа с британским экспертом Томасом де Ваалом в"Çətin sual"

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Сложный вопрос

  • Кабинет министров утвержден... Сложный вопрос
    • 16 февраль 2024, 23:04

    Кабинет министров утвержден...

    Поскольку президент Ильхам Алиев принимает присягу после досрочных президентских выборов, Азербайджан переживает поворотный момент в своей политической истории. Роспуск Кабинета министров добавляет еще один слой интриги к разворачивающемуся повествованию, вызывая спекуляции о перспективах перемен внутри правительства и более широких последствиях для управления страной.

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  • Президент принял присягу. Кабинет министров подал в отставку. Каковы ожидания? Сложный вопрос
    • 15 февраль 2024, 21:40

    Президент принял присягу. Кабинет министров подал в отставку. Каковы ожидания?

    Церемония приведения к присяге президента Азербайджана Ильхама Алиева 14 февраля в Милли Меджлисе, за которой последовала отставка Кабинета министров, вызвала спекуляции относительно будущего курса правительства. Аналитики и политические комментаторы размышляют об ожиданиях от президента и потенциальных кадровых изменениях в правительстве в свете этих событий.

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  • Какие уроки общество должно извлечь из трагедии семьи Ахмедовых? Сложный вопрос
    • 14 февраль 2024, 22:05

    Какие уроки общество должно извлечь из трагедии семьи Ахмедовых?

    Недавние ужасные события в Хатаинском районе Баку вызвали шок в азербайджанском обществе, вызвав широкие дискуссии о психическом здоровье, вариантах лечения и трагических последствиях нелеченых заболеваний. Убийство Ахмедом Ахмедовым пяти членов семьи вновь разожгло дискуссию об адекватности психиатрической помощи в стране.

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  • Может ли усилиться напряженность на азербайджано-армянской границе? Сложный вопрос
    • 13 февраль 2024, 22:35

    Может ли усилиться напряженность на азербайджано-армянской границе?

    Недавние перестрелки вблизи азербайджано-армянской границы вновь вызвали обеспокоенность по поводу региональной стабильности, вызвав спекуляции и анализ со стороны политических комментаторов. Перестрелка привела к жертвам с обеих сторон, при этом Министерство обороны Армении сообщило о гибели четырех солдат и ранениях других. В ответ на предполагаемые провокации Азербайджан начал ответную операцию, уничтожив армянский боевой пост, предположительно ответственный за обстрел азербайджанских позиций.

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Встреча в Мюнхене, президентские выборы и санкции ПАСЕ: Беседа с британским экспертом Томасом де Ваалом в "Çətin sual"


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