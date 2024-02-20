Британский эксперт Томас де Ваал
Встреча в Мюнхене, президентские выборы и санкции ПАСЕ: Беседа с британским экспертом Томасом де Ваалом в 21:00 в "Çətin sual"
Беседа с британским экспертом Томасом де Ваалом в"Çətin sual"
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- Прошу слова
- 20 февраль 2024 15:32
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Сложный вопрос
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- 16 февраль 2024, 23:04
Поскольку президент Ильхам Алиев принимает присягу после досрочных президентских выборов, Азербайджан переживает поворотный момент в своей политической истории. Роспуск Кабинета министров добавляет еще один слой интриги к разворачивающемуся повествованию, вызывая спекуляции о перспективах перемен внутри правительства и более широких последствиях для управления страной.
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- 15 февраль 2024, 21:40
Церемония приведения к присяге президента Азербайджана Ильхама Алиева 14 февраля в Милли Меджлисе, за которой последовала отставка Кабинета министров, вызвала спекуляции относительно будущего курса правительства. Аналитики и политические комментаторы размышляют об ожиданиях от президента и потенциальных кадровых изменениях в правительстве в свете этих событий.
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- 14 февраль 2024, 22:05
Недавние ужасные события в Хатаинском районе Баку вызвали шок в азербайджанском обществе, вызвав широкие дискуссии о психическом здоровье, вариантах лечения и трагических последствиях нелеченых заболеваний. Убийство Ахмедом Ахмедовым пяти членов семьи вновь разожгло дискуссию об адекватности психиатрической помощи в стране.
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- 13 февраль 2024, 22:35
Недавние перестрелки вблизи азербайджано-армянской границы вновь вызвали обеспокоенность по поводу региональной стабильности, вызвав спекуляции и анализ со стороны политических комментаторов. Перестрелка привела к жертвам с обеих сторон, при этом Министерство обороны Армении сообщило о гибели четырех солдат и ранениях других. В ответ на предполагаемые провокации Азербайджан начал ответную операцию, уничтожив армянский боевой пост, предположительно ответственный за обстрел азербайджанских позиций.
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