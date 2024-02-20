Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель о смерти Алексея Навального

«Европейский Союз возмущен смертью российского оппозиционного политика Алексея Навального, основная ответственность за которую лежит на президенте Путине и российских властях. Сегодня на Совете по международным делам мы выразили глубочайшие соболезнования его жене Юлии Навальной, их детям, семье, друзьям и всем тем, кто работал с ним на благо своей страны.

Россия должна позволить провести независимое и прозрачное международное расследование обстоятельств его внезапной смерти. ЕС приложит все усилия, чтобы привлечь к ответственности политическое руководство и власти России и наложит дополнительные санкции.

По всему миру люди собрались, чтобы почтить память Алексея Навального. В России власти попытались предотвратить это в ряде мест, и несколько сотен человек были задержаны. Их необходимо немедленно освободить.

Г-н Навальный мужественно вернулся в Россию после покушения на него с применением нервно-паралитического вещества «Новичок», запрещенного Конвенцией о химическом оружии, государством-участником которой является Российская Федерация.

Он отбывал несколько политически мотивированных наказаний в колонии строгого режима в Сибири, куда его перевели, чтобы изолировать от остального мира. Доступ его семьи к нему был ограничен. Его адвокатов преследуют, трое из них находятся под стражей с октября 2023 года.

Европейский Союз неоднократно самым решительным образом осуждал его отравление и все политически мотивированные решения против него за его законную политическую и антикоррупционную деятельность, призывая к его немедленному и безоговорочному освобождению. ЕС неоднократно призывал Россию обеспечить его безопасность и здоровье, в том числе безуспешно обращался к властям в Москве.

На протяжении всей своей жизни г-н Навальный демонстрировал невероятное мужество, преданность своей стране и своим согражданам, а также решимость в своей антикоррупционной работе по всей России, и это послание привлекло многих по всей стране. Вот почему Путин и его режим боялись его, в том числе в контексте продолжающейся незаконной агрессивной войны России против Украины и президентских выборов в России в марте.

Неожиданная и шокирующая смерть г-на Навального является еще одним признаком ускоряющихся и систематических репрессий в России. Европейский Союз повторяет свой призыв к России немедленно и безоговорочно освободить всех остальных политических заключенных, в том числе: Юрия Дмитриева, Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина, Алексея Горинова, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко и Ивана Сафронова».