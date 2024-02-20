Азербайджанские активисты  учредили «Инициативу справедливой среды- COP29»

Пять неправительственных организаций Азербайджана выступили с предложением создать «Инициативу справедливой среды - COP29» для привлечения внимания к проблемам гражданского обществ, правам человека и окружающей среды.

«COP29 станет первой глобальной конференцией, проведённой на территории Азербайджана после восстановления территориальной целостности.

Проведение COP29 в Азербайджане имеет большое значение для страны не тоько с экологической, но и с политической и экономической точек зрения.

В Азербайджане имеется множество проблем, связанных с гражданскими правами и окружающей средой.

Это политически мотивированные аресты, ограничения деятельности гражданского общества, бытовое насилие, коррупция, неэффективная работа правительства в сфере защиты окружающей среды (особенно нефтяное загрязнение Апшерона), истощение водных ресурсов, а также закрытие для граждан после окончания пандемии коронавируса сухопутных границ без каких-либо причин».

Об этом говорится в сообщении об учреждении инициативы, авторами которой являются: Общественное объединение содействия экономике; EcoFront; Центр укрепления женщин; Центр мониторинга выборов и обучения демократии; Институт гражданских прав.

Конференцию COP29 рассматривается этими огранизациями, как возможность укрепить в стране гражданские права и общественное участие, а также восстановление окружающей среды и для этого намерены объедить усилия.

В частности, Инициатива намерена приложить усилия для освобождения политзаключенных, восстановления свободной деятельности гражданского общества, внесения прогрессивных изменений в законы об НПО и грантах, борьбу с коррупцией и принятие нового национального плана действий по борьбе с коррупцией.

Также предлагается ратифицировать Стамбульскую конвенцию по противодействию насилия против женщин.

Кроме того, Инициатива предлагает принятие Азербайджаном до 2030 года обязательств и дорожной карты реализации Парижской климатической хартии .

Активисты также призывают к указанному сроку принять и реализовать планы по очищению загрязненных нефтью территорий и эффективному использованию водных ресурсов.