Продолжается снос ресторана «Шуша»

С утра в четверг продолжился снос популярного ресторана «Шуша», что в Наримановском районе столицы.

Корреспондент Turan, находившийся на месте, стал свидетелем уничтожения мебели, посуды и другого оборудования ресторана. Местные жители рассказали, что перед сносом владельцу ресторана был предложена денежная компенсация и альтернативный объект в другом районе. После отказа, начался снос.

8 января владелец прибыл на место вместе с адвокатом и представил документы о частной собственности на ресторан. Несмотря на это, снос не прекратился.

Представитель Исполнительной власти Наримановского района заявил, что территория ресторана «Шуша» была приватизирована много лет назад незаконно. Объект находится в городском парке и не может быть приватизирован.

Он подтвердил, что владельцу предлагали альтернативный объект общественного питания, но тот отказался.

В Исполнительной власти отметили, что в настоящее время по данному вопросу проводится расследование, и в случае подтверждения нарушения имущественных прав, предпринимателю в соответствии с законом будет выплачена компенсация.

Отметим, что парк «Шахрияр», где расположен ресторан «Шуша», находился на балансе Министерства культуры Азербайджана.