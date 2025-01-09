Продолжается снос ресторана «Шуша»
С утра в четверг продолжился снос популярного ресторана «Шуша», что в Наримановском районе столицы.
Корреспондент Turan, находившийся на месте, стал свидетелем уничтожения мебели, посуды и другого оборудования ресторана. Местные жители рассказали, что перед сносом владельцу ресторана был предложена денежная компенсация и альтернативный объект в другом районе. После отказа, начался снос.
8 января владелец прибыл на место вместе с адвокатом и представил документы о частной собственности на ресторан. Несмотря на это, снос не прекратился.
Представитель Исполнительной власти Наримановского района заявил, что территория ресторана «Шуша» была приватизирована много лет назад незаконно. Объект находится в городском парке и не может быть приватизирован.
Он подтвердил, что владельцу предлагали альтернативный объект общественного питания, но тот отказался.
В Исполнительной власти отметили, что в настоящее время по данному вопросу проводится расследование, и в случае подтверждения нарушения имущественных прав, предпринимателю в соответствии с законом будет выплачена компенсация.
Отметим, что парк «Шахрияр», где расположен ресторан «Шуша», находился на балансе Министерства культуры Азербайджана.
Написать отзыв
Общество
-
- 10 январь 2025, 12:33
Лидирующий мобильный оператор Азербайджана продолжает совершенствовать цифровой опыт своих абонентов, расширяя технологические возможности собственного приложения. Благодаря новому функционалу пользователи Azercell могут легко ознакомиться с персонализированными предложениями и воспользоваться ими прямо в приложении.
-
В 2017 году Сумгаитский городской суд вынес решение о выселении семьи Алиевых — беженцев из Губадлы (Акпер, Сарвиназ, Рамиль и еще двое членов семьи) — из незаконно занятой квартиры в 12-м микрорайоне, дом 7А, квартира 35. Суд постановил вернуть имущество законному владельцу — Самае Алиевой. Однако в дело вмешалось Министерство юстиции, сославшись на указ президента от 1 июля 2004 года, которым была утверждена государственная программа по улучшению условий жизни и труда беженцев. Согласно этому указу, беженцы, не имеющие альтернативного жилья, не могут быть выселены до тех пор, пока Исполнительная власть не предоставит им другое жилье.
-
- 9 январь 2025, 14:37
10 января в Баку и на Апшероне будет пасмурно, без осадков. Умеренный юго-восточный ветер. Ночью +5+8, днем +9+14 градусов. Влажность ночью 80-85%, днем 65-70%.
-
- 9 январь 2025, 12:15
Лидирующий мобильный оператор отмечен за достижения в области промышленной безопасности и благосостояния сотрудников «Azercell Telecom» удостоен награды «Благосостояние сотрудников 2024» на Саммите промышленной безопасности. Мероприятие было организовано Азербайджанским государственным научно-исследовательским институтом охраны труда и техники безопасности при Министерстве по чрезвычайным ситуациям и Общественным объединением «Азербайджанская ассоциация промышленной безопасности».
2 отзыв
Ч
2025-01-09
А как же др.объекты питания во всех парках - они бесхозные?
Rahim
2025-01-09
“Həmçinin parkda yerləşən ağaclara aqrotexniki qulluq göstərilməməsi və nəticədə onların quruması, parkın ərazisində yanğın təhlükəsi yaradacaq fəaliyyətlərin göstərilməsi, nəzarətsiz tonqal qalanması və ətraf ərazilərin bərbad vəziyyətdə olması isə ətrafda yaşayan sakinlərin haqlı narazılığına gətirib çıxarırdı”. Bunun restorana nə aidiyyatı var?