Лесные пожары охватили Лос-Анджелес: пять погибших

Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до пяти, сообщили власти. Лесные пожары, тем временем, добрались до Голливудских холмов, где началась эвакуация местных жителей.

Пожары не удается локализовать из-за сильного ветра и сухой погоды. Эвакуировано более 100 тысяч человек.

Площадь самого сильного пожара в районе Пасифик-Палисейдс между Санта-Моникой и Малибу превышает 60 квадратных километров. Сгорело более 2 тысяч домов и строений.

Пожары уничтожил в Малибу дома многих знаменитостей, включая дом актрисы и певицы Пэрис Хилтон. Американские СМИ также пишут о других известных жителях Лос-Анджелеса, дома которых пострадали от пожаров. ФОТО,GC IMAGES

Президент США Джо Байден объявил о масштабном стихийном бедствии и отменил визит в Италию, чтобы сосредоточиться на оказании помощи в связи с пожарами.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video