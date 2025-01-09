Лесные пожары охватили Лос-Анджелес: пять погибших
Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до пяти, сообщили власти. Лесные пожары, тем временем, добрались до Голливудских холмов, где началась эвакуация местных жителей.
Пожары не удается локализовать из-за сильного ветра и сухой погоды. Эвакуировано более 100 тысяч человек.
Площадь самого сильного пожара в районе Пасифик-Палисейдс между Санта-Моникой и Малибу превышает 60 квадратных километров. Сгорело более 2 тысяч домов и строений.
Пожары уничтожил в Малибу дома многих знаменитостей, включая дом актрисы и певицы Пэрис Хилтон. Американские СМИ также пишут о других известных жителях Лос-Анджелеса, дома которых пострадали от пожаров. ФОТО,GC IMAGES
Президент США Джо Байден объявил о масштабном стихийном бедствии и отменил визит в Италию, чтобы сосредоточиться на оказании помощи в связи с пожарами.
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