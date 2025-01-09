Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС

9 января правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС. Теперь законопроект отправится в парламент страны.

Представляя законопроект, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «в последние годы между Арменией и ЕС сложились достаточно интенсивные и динамичные отношения».

Мирзоян отметил «политическую поддержку Армении» со стороны ЕС, напомнив о миссии наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе. Он также отметил готовность ЕС поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.

«Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Я имею в виду начало визовой либерализации и ряд других инструментов», — сказал Мирзоян.