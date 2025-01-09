Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС
9 января правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС. Теперь законопроект отправится в парламент страны.
Представляя законопроект, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «в последние годы между Арменией и ЕС сложились достаточно интенсивные и динамичные отношения».
Мирзоян отметил «политическую поддержку Армении» со стороны ЕС, напомнив о миссии наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе. Он также отметил готовность ЕС поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
«Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Я имею в виду начало визовой либерализации и ряд других инструментов», — сказал Мирзоян.
Политика
-
- 10 январь 2025, 14:27
Из-за вспыхнувших 7 января в Калифорнии крупных пожаров, Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе эвакуировано.Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
-
- 10 январь 2025, 14:03
Министр иностранных дел Турции Фидан Хакан на пресс-конференции в Анкаре заявил, что в регионе открылось окно «исторической» возможности для прочного мира, стабильности и процветания.
-
- 10 январь 2025, 13:43
Удостоверение личности известного экономиста и политического деятеля Губада Ибадоглу оказалось недействительным, что еще больше ограничивает его права после освобождения под домашний арест. Об этом Turan сообщил сам Ибадоглу.
-
- 10 январь 2025, 13:11
Генеральная прокуратура обнародовала очередное сообщение о привлечении к ответственности лиц, укрывших зарубежом суммы денег, полученные от экспорта сельскохоз продукции.
Написать отзыв