Los-Ancelesi meşə yanğınları bürüyüb: beş nəfər həlak olub

Hakimiyyətin məlumatına görə, Kaliforniyada meşə yanğınları nəticəsində həlak olanların sayı beş nəfərə çatıb. Bu arada meşə yanğınları Hollivud təpələrinə çatıb, burada yerli sakinlərin təxliyəsinə başlanıb.

Güclü külək və quru hava şəraiti ilə əlaqədar yanğınları lokallaşdırmaq mümkün olmur. 100 minə yaxın insan təxliyə olunub.

Santa-Monika və Malibu arasında Pasifik Paliseyds bölgəsində ən güclü yanğının sahəsi 60 kvadrat kilometrdən çoxdur. 2 mindən çox ev və tikili yanıb.

Yanğınlar Malibuda bir çox məşhurların evlərini, o cümlədən aktrisa və müğənni Peris Hiltonun evini məhv edib. Amerika KİV-ləri Los-Ancelesin yanğından evlərinə ziyan dəyən digər məşhur sakinləri haqqında yazır.

ABŞ prezidenti Co Bayden genişmiqyaslı təbii fəlakət elan edib və yanğınlarla əlaqədar yardımlara diqqət cəlb etmək üçün İtaliyaya səfərini ləğv edib.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video