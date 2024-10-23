Прокуратура расследует факты вывода денег за рубеж экспортерами сельхозпродуктов
Прокуратура расследует факты вывоза денег за рубеж экспортерами сельхозпродуктов
Прокуратура расследует действия лиц, не вернувших в страну денежные средства, вырученные от экспорта сельхозпродуктов.
Предварительное следствие ведется в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы данного ведомства.
Следствием установлено, что граждане: Руфат Гараев, Эльнур Гараев, Ибрагим Лалаев, Эльмаддин Мухтаров и другие, учредили с «преступным умыслом» ООО “Land Lojistics” и “International Lojistics”. Заключив с зарубежными компаниями контракты на куплю-продажу различных видов сельхозпродукции, и злоупотребляя должностными полномочиями, они не вернули на счета банков в Азербайджане вырученные от сделок 85,5 млн долларов.
Следствие ведется по ст. 208.2.1, 208.2.2 (невозвращение по предварительному сговору из-за рубежа иностранной валюты в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями повлекшие тяжкие последствия), 313 (должностной подлог) и др. ст. УК.
В отношении Р. Гараева, Лалаева и Мухтарова решениями Бинагадинского районного суда избрана мера пресечения арест. Э.Гараев передан под надзор полиции.
Также установлен факт невозвращения уполномоченному банку Азербайджана свыше 8,8 млн долларов в результате аналогичных действий фирмой ООО “Fresh Fruits Az”, учрежденной Низами Абдуллаевым, Эльшадом Рзаевым и другими.
По этим фактам также возбуждено уголовное дело по ст. 208.2.1, 208.2.2, 308.2, 313 и т.д. УК. Абдуллаев арестован, Рзаев перед под надзор полиции.
Следственные действия по уголовным делам на основе поступивших из Госкомтаможни материалов о невозврате уполномоченным банкам средств от экспорта товаров и продукции продолжаются.
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