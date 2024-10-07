Россия и Казахстан усиливают контроль за эпидемиологической ситуацией в связи предупреждением ВОЗ о вирусе Марбург
Россия и Казахстан усиливают контроль за эпидемиологической ситуацией в связи со вспышкой вируса Марбург
Министерства здравоохранения России и Казахстана усиливают меры по мониторингу и контролю эпидемиологической ситуации после предупреждения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о новой вспышке вируса Марбург — опасной и часто смертельной инфекции.
Российским врачам рекомендовано подготовиться к потенциальному риску завоза в страну вируса Марбург, сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
«Министерство здравоохранения внимательно следит за развитием эпидемиологической ситуации с вирусом Марбург. Для предотвращения завоза и распространения заболевания на территорию республики усилен санитарно-карантинный контроль в международных аэропортах и пограничных пунктах пропуска, в том числе осуществляется бесконтактная термометрия всех прибывающих пассажиров», - сообщила главный государственный санитарный врач Казахстана Сархат Бейсенова.
Вирусная болезнь Марбург — редкая, тяжелая вирусная геморрагическая лихорадка, поражающая людей и нечеловекообразных приматов. Вирус естественным образом обитает в летучих мышах и может передаваться человеку при прямом контакте. Основные природные очаги заболевания находятся в странах Южной, Западной и Центральной Африки, включая ЮАР, Габон, Судан, Демократическую Республику Конго, Либерию, Гвинею, Зимбабве и Кению.
Министерство здравоохранения Казахстана настоятельно рекомендовало гражданам, выезжающим в эндемичные страны, соблюдать строгие профилактические меры, в том числе избегать контактов с инфицированными лицами, держаться подальше от диких животных в африканских джунглях, не употреблять в пищу плохо приготовленное местное мясо и воздерживаться от посещения пещер и шахт, где обитают египетские крыланы — бессимптомные переносчики вируса.
«При появлении признаков заболевания путешественникам следует немедленно обратиться за медицинской помощью и соблюдать правила личной гигиены», — добавила Бейсенова.
Вирус Марбург, член того же семейства, что и вирус Эбола, очень заразен и не имеет известного лечения или вакцины. Симптомы обычно проявляются в течение 2–21 дня после заражения и включают лихорадку, боль в горле, сыпь, боль в животе и кровотечение из носа и глаз.
Вирус передается через прямой контакт с биологическими жидкостями, кровью или загрязненными поверхностями, представляя значительную угрозу для работников здравоохранения и тех, кто находится в тесном контакте с инфицированными лицами.
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