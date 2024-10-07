Премьер-министр сделал строгий выговор президенту «Азерэнержи»

Президенту государственной электроэнергетической монополии Азербайджана «Азерэнержи» Балабабе Рзаеву объявлен строгий выговор за нарушение правил пользования газом и экспорт электроэнергии без соответствующего разрешения правительства, сообщил в четверг Кабинет министров.

Премьер-министр Али Асадов подписал приказ о выговоре после обвинений в невыполнении Рзаевым рекомендаций по топливно-энергетическому балансу на 2024 год, сообщила пресс-служба кабинета министров. В выговоре конкретно упоминалось несоблюдение Рзаевым указаний по использованию газа и несанкционированный экспорт электроэнергии.

По данным Министерства энергетики, с января по август 2024 года «Азерэнержи» произвело 16,98 млрд киловатт-часов (кВт-ч) электроэнергии и экспортировало 858,9 млн кВт-ч. За тот же период компания также импортировала 125,5 млн кВт-ч.

Топливно-энергетический баланс Азербайджана, определяющий производственные, потребительские и экспортные цели для энергетического сектора страны, утверждается ежегодно премьер-министром, как правило, в декабре. Однако документ не является общедоступным, несмотря на отсутствие грифа конфиденциальности или маркировки «только для служебного пользования». Такое отсутствие прозрачности контрастирует с соседней Грузией, где годовой топливно-энергетический баланс и любые последующие поправки публикуются.

Выговор подчеркивает растущую обеспокоенность правительства относительно прозрачности и соблюдения правил на государственных предприятиях в то время, как страна стремится оптимизировать свою энергетическую стратегию и улучшить экономический надзор.

Никаких комментариев от «Азерэнержи» или его президента относительно вынесенного выговора пока не поступало.