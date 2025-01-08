Счета за коммунальные услуги растут у всех, но зарплаты не у всех...

7 января президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета. Согласно указу, с 1 января 2025 года ежемесячная заработная плата руководящих и других работников около 20 учреждений (включая Президиум, Аппарат и Гянджинское отделение Национальной академии наук Азербайджана, Центр Гейдара Алиева) увеличится в среднем на 15%.

В то же время предыдущий указ президента повысил минимальную заработную плату в стране с 345 до 400 манатов. Однако в начале нового года решением Тарифного совета также были повышены цены на ряд коммунальных услуг.

Некоторые работники частного сектора жалуются, что их неизменная зарплата ухудшит их положение из-за растущих расходов. Они отмечают, что повышение зарплаты на них не распространяется, в то время как цены продолжают расти, оставляя работников частного сектора беднее.

Кёнюль Ахмедова (имя изменено), работающая в супермаркете в Баку, рассказала Радио Азадлыг что ее зарплата составляет 550 манатов: «Цены на продукты растут, а теперь еще и счета за электричество и газ выросли. Все дорожает, кроме нашей зарплаты. Когда мы поднимаем этот вопрос с руководством, они отвечают: «Если вам это не нравится, увольняйтесь». Государственным служащим повышают зарплату, но мы тоже граждане этой страны. Почему наши зарплаты не растут?»

В Государственном фонде социальной защиты населения (ГФСЗН) агентству Turan сообщили , что с 1 января 2025 года минимальная заработная плата по всей стране будет установлена ​​на уровне 400 манатов, что представляет собой рост на 16%: «Помимо повышения минимальной заработной платы, ожидается рост заработной платы в некоторых секторах. В целом от этого выиграют более 700 тысяч граждан».

Агентство уточнило, что эта цифра включает 400 000 человек в государственном секторе и 300 000 в частном секторе: «Теперь обязательно, чтобы ежемесячная заработная плата в частном секторе не могла быть ниже 400 манатов».

Экономист Натиг Джафарли сказал Радио Азадлыг, что, хотя недавние повышения цен на коммунальные услуги на первый взгляд могут показаться незначительными, они не являются положительной тенденцией:

«Мы периодически сталкиваемся с такими повышениями цен. Основные причины не устраняются. К ним относятся неэффективность и отсутствие прозрачности в государственных компаниях. Если эти проблемы не будут решены, цены продолжат расти. На этот раз повышение минимальной заработной платы и пенсий составит около 15%, в то время как тарифы на коммунальные услуги выросли на 6-7%. Рассматривая это с этой точки зрения, можно сказать, что работники государственного сектора могут в какой-то степени компенсировать повышение».

По словам Джафарли, проблема в том, что когда работники частного сектора высказывают обеспокоенность по поводу своей заработной платы, работодатели могут легко заменить их, заявив, что другие готовы работать за ту же зарплату: «Многие люди ищут работу. В Азербайджане существует серьезная проблема с нехваткой рабочих мест. Главной целью правительства должно быть расширение экономики и создание новых рабочих мест для повышения спроса. Только тогда работодатели смогут предложить привлекательные условия для удержания хороших сотрудников».

Он отметил, что нынешняя ситуация противоположна: «Поэтому государство должно способствовать созданию конкурентной среды для достижения экономической активности. Как только это произойдет, количество рабочих мест автоматически увеличится, а заработная плата вырастет».

Джафарли подчеркнул, что в настоящее время нет данных о количестве людей в стране, получающих минимальную заработную плату: «Однако у нас есть информация о медианной заработной плате. В Азербайджане медианная заработная плата близка к 500 манатам, то есть половина из 1,7 миллиона официально занятых людей зарабатывает до 500 манатов».

По данным Госкомстата, по состоянию на 1 ноября 2024 года в экономике страны насчитывалось 1,773 млн наемных работников. Из них 881 700 работали в государственном секторе, а 891 600 — в частном. Однако официальные отчеты оценивают численность трудоспособного населения примерно в 5 млн человек, при этом многие из них, как полагают, работают неформально.