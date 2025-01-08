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(7 часов назад)
Начался снос ресторана «Шуша»
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Начался снос ресторана «Шуша»

В Баку начался снос популярного ресторана «Шуша», что в Насиминском районе столицы.

Ресторан был построен на территории  парка имени Шахрияра (бывший парк Дзержинского).

Причину сноса власти не сообщают. Однако рядом находится университет ADA, который постоянно расширяется.

Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша»
Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша» Начался снос ресторана «Шуша»

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