Начался снос ресторана «Шуша»
Общество
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- 8 январь 2025, 18:47
7 января президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета. Согласно указу, с 1 января 2025 года ежемесячная заработная плата руководящих и других работников около 20 учреждений (включая Президиум, Аппарат и Гянджинское отделение Национальной академии наук Азербайджана, Центр Гейдара Алиева) увеличится в среднем на 15%.
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- 8 январь 2025, 13:47
По данным Национальной гидрометеорологической службы, 9 января в Азербайджане ожидается преимущественно сухая погода.
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- 7 январь 2025, 20:11
Римский институт европейского дизайна (IED) предоставил полную отмену платы за обучение Азерин Гасымлы, студентке третьего курса и дочери азербайджанского политического активиста Азера Гасымлы, который в настоящее время содержится под стражей по обвинению в вымогательстве. Решение института последовало за апелляцией семьи Гасымлы, которая сослалась на финансовые трудности из-за тюремного заключения ее отца, которое, по их словам, имеет политическую подоплеку.
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- 7 январь 2025, 16:48
В минувшие сутки улицы священных городов Мекки и Медины оказались затоплены в результате ливневых дождей. Потоп смыл дороги и автомобили. Затоплены также и многие другие населенные пункты Саудовской Аравии.
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