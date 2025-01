Начался снос ресторана «Шуша»

В Баку начался снос популярного ресторана «Шуша», что в Насиминском районе столицы.

Ресторан был построен на территории парка имени Шахрияра (бывший парк Дзержинского).

Причину сноса власти не сообщают. Однако рядом находится университет ADA, который постоянно расширяется.

