Начался снос ресторана «Шуша»

Римский институт европейского дизайна (IED) предоставил полную отмену платы за обучение Азерин Гасымлы, студентке третьего курса и дочери азербайджанского политического активиста Азера Гасымлы, который в настоящее время содержится под стражей по обвинению в вымогательстве. Решение института последовало за апелляцией семьи Гасымлы, которая сослалась на финансовые трудности из-за тюремного заключения ее отца, которое, по их словам, имеет политическую подоплеку.