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(7 часов назад)
Ереван не откажется от приобретения вооружений - глава МИД Армении отвечает Ильхаму Алиеву
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ереван не откажется от приобретения вооружений - глава МИД Армении отвечает Ильхаму Алиеву

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отверг требования Ильхама Алиева об отказе Еревана приобретать вооружения.

«Армения приобретала и будет приобретать оружие исключительно для организации самообороны. Более 200 кв км нашей суверенной территории находится под контролем Азербайджана. И даже для возвращения этих территорий мы не собираемся рассматривать  военный путь, а процесс демаркации. Так что мы покупаем оружие и не собираемся его отправлять обратно», - сказал он.

«Если Азербайджан искренне опасается, то мы готовы создать двусторонний механизм контроля над вооружениями", - продолжил он.

Касаясь утверждения главы Азербайджана, что Армения становится стеной между Турцией и Азербайджаном, Европой и Центральной Азией, Мирзоян сказал, что  Армения не хочет и ей невыгодно быть преградой.

«Мы хотим быть не преградой, а мостом между другими государствами, нашими соседями», - отметил он. 

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