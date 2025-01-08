Ереван не откажется от приобретения вооружений - глава МИД Армении отвечает Ильхаму Алиеву
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отверг требования Ильхама Алиева об отказе Еревана приобретать вооружения.
«Армения приобретала и будет приобретать оружие исключительно для организации самообороны. Более 200 кв км нашей суверенной территории находится под контролем Азербайджана. И даже для возвращения этих территорий мы не собираемся рассматривать военный путь, а процесс демаркации. Так что мы покупаем оружие и не собираемся его отправлять обратно», - сказал он.
«Если Азербайджан искренне опасается, то мы готовы создать двусторонний механизм контроля над вооружениями", - продолжил он.
Касаясь утверждения главы Азербайджана, что Армения становится стеной между Турцией и Азербайджаном, Европой и Центральной Азией, Мирзоян сказал, что Армения не хочет и ей невыгодно быть преградой.
«Мы хотим быть не преградой, а мостом между другими государствами, нашими соседями», - отметил он.
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