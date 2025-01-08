Алиев обсудил с главой Совбеза Ирана двусторонние вопросы
8 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадяна.
Ахмадян передал Алиеву приветствия Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана.
Алиев попросил передать ответные приветствия.
Ахмадян подчеркнул близость культурных, исторических, религиозных и цивилизационных отношений между Азербайджаном и Ираном. Он также поздравил Азербайджан с освобождением территорий от оккупации и полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета.
В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в политической, экономической, транспортной, энергетической и других сферах.
Алиев сказал, что два народа связывают тесные связи, и подчеркнул важность развития отношений двух стран. По словам Алиева, Баку придает особое значение развитию отношений с Тегераном во всех сферах.
Алиев выразил благодарность за поздравления с восстановлением территориальной целостности и освобождением оккупированных территорий.
Алиев подчеркнул, что выступает за решение региональных вопросов региональными государствами и недопустимо привлечение в регион иностранных сил.
На встрече была затронута важность развития транспортного коридора Север-Юг и формата трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Россией и Ираном.
Также состоялся обмен идеями относительно проекта «Аразский коридор» и строительства мостов и дорожно-транспортной инфраструктуры на реке Араз. Было отмечено, что данный проект имеет особое значение для развития регионального транспорта.
Обсуждались проекты строительства гидроэлектростанций на реке Араз и объединения линий электропередачи между Азербайджаном, Россией и Ираном.
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