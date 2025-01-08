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(7 часов назад)
Алиев обсудил с главой Совбеза Ирана двусторонние вопросы
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Алиев обсудил с главой Совбеза Ирана двусторонние вопросы

8 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадяна.

Ахмадян передал Алиеву приветствия Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана.

Алиев попросил передать ответные приветствия.

Ахмадян подчеркнул близость культурных, исторических, религиозных и цивилизационных отношений между Азербайджаном и Ираном. Он также поздравил Азербайджан с освобождением  территорий от оккупации и полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в политической, экономической, транспортной, энергетической и других сферах.

Алиев сказал, что два народа связывают  тесные связи, и подчеркнул важность развития отношений двух стран. По словам Алиева, Баку придает особое значение развитию отношений с Тегераном во всех сферах.

Алиев выразил благодарность за поздравления с восстановлением территориальной целостности и освобождением оккупированных территорий.

Алиев подчеркнул, что выступает за решение региональных вопросов региональными государствами и недопустимо привлечение в регион иностранных сил.

На встрече была затронута важность развития транспортного коридора Север-Юг и формата трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Россией и Ираном.

Также состоялся обмен идеями относительно проекта «Аразский коридор» и строительства мостов и дорожно-транспортной инфраструктуры на реке Араз. Было отмечено, что данный проект имеет особое значение для развития регионального транспорта.

Обсуждались проекты строительства гидроэлектростанций на реке Араз и объединения линий электропередачи между Азербайджаном, Россией и Ираном.

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