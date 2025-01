“Şuşa” restoranı sökülür

Bakının Nərimanov rayonundakı populyar "Şuşa" restoranının sökülməsinə başlanılıb. Restoran Şəhriyar adına parkın (keçmiş Dzerjinski parkı) ərazisində tikilmişdi.

Rəhbərlik söküntünün səbəbini açıqlamır. Ancaq yaxınlıqda daim genişlənən ADA Universiteti yerləşir.

