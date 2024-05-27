Скутеристов включат в ПДД

25 мая в Приморском национальном парке произошел несчастный случай. Мчащаяся на большой скорости скутеристка упала, получив тяжелую травму головы. Девушка потеряла много крови. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи, девушка была доставлена в больницу. Как потом информировало руководство бульвара, девушка ездила по территории, запрещенной для скутеристов.

Обращает внимание тяжелая травма, полученная от удара в голову. Если бы девушка носила шлем, она могла бы отделаться легкими ушибами. Но в Азербайджане закон не требует от скутеристов обязательного ношения шлема.

Под названием скутер понимается семейство легких двухколесных мопедов и самокатов. В последние годы появились и становятся популярными электрические скутеры, сдаваемые в Баку в почасовую аренду. В Баку конкурируют сдающие в аренду скутеры компании Jet, Wingz, EScooter.az, Kontakt и Bolt. У разных компаний модели самокатов и количество парковочных мест различны. Стоимость в среднем 5 AZN в час или 10 AZN в день.

В Азербайджане все участники дорожного движения, передвигающиеся на мотоциклах, скутерах и велосипедах обязаны носить защитный шлем и оснащать транспортные средства светоотражательными элементами. За нарушение 388 пункта ПДД полагается штраф в размере 20-100 AZN.

Однако, как видим, дорожная полиция не замечает на бакинских улицах большого количества скутеристов и велосипедистов без шлемов.

Комментируя растущую опасность скутеристам и от них другим участникам дорожного движения, главный инспектор ГДП, майор Араз Аскерли сказал, что сейчас в ПДД скутеристы не выделяются, так как по закону пользователи таких транспортных средств приравниваются к остальным участникам дорожного движения.

Он сообщил, что правила пункты касающиеся конкретно скутеристов будут добавлены в новые ПДД. "Скутеристы не должны выезжать на тротуары, совершать опасные зигзагообразные маневры, направлять транспортное средство на людей. Скутеристы обязаны носить защитные шлемы", - добавил для прессы Аскерли.

Отметим, что в целях безопасности скутеры могут передвигаться только по велосипедным дорожкам со скоростью не более 25 км. На перекрестках скорость не должна превышать 15 км/ч. В приложениях для аренды самокатов, внедрены функции, контролирующие скорость. В ближайшее время функция ограничения скорости электросамокатов будет активирована в парках и других общественных местах. В случае превышения установленного ограничения скорости или попытки въезда в запретную зону, движение транспортного средства будет заблокировано", - сообщили в в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.