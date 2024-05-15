Спешит ли власть?

В то время как Баку готовится принять у себя 29 ноября Конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), активизируются дискуссии о возможном проведении парламентских выборов, первоначально намеченных на осень. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов неоднократно намекал на то, что выборы могут быть перенесены в связи со значительным международным событием.

Это возможное изменение вызвало дискуссию о сроках и мотивах, стоящих за предлагаемым изменением. Ожидается, что COP-29 привлечет значительное международное внимание и участие, что может омрачить или усложнить избирательный процесс.

Депутат Агиль Аббас, в беседе с Turan, отметил, что нет никаких веских причин для досрочных парламентских выборов, кроме логистических проблем, связанных с COP29. "По закону выборы должны состояться в начале ноября, но в ноябре запланированы крупные мероприятия. Кроме того, в декабре состоятся муниципальные выборы. Следовательно, парламентские выборы могут состояться на один или несколько месяцев раньше", - пояснил Аббас. Он добавил, что ожидается подписание президентом указа о проведении выборов за два месяца до ноября, но точные сроки неизвестны.

В социальных сетях некоторые пользователи высказывают предположение, что у правительства Азербайджана могут быть дополнительные мотивы для ускорения выборов, ссылаясь на продолжающуюся российско-украинскую войну и обострение экономических проблем. Сеймур Хази, заместитель председателя оппозиционной партии народного фронта Азербайджана (ПНФА), раскритиковал действия правительства в сложившейся ситуации, предположив, что спешка является тактикой минимизации политического участия. "Правительство больше не признает никаких норм", - заявил Хази Радио Азадлыг, утверждая, что проведение выборов летом снизит явку избирателей. "Правительство не хочет, чтобы общество активно участвовало в этих процессах. Когда общество политически активно, оно выступает против правительства".

И наоборот, политический комментатор Зардушт Ализаде утверждает, что COP29 является законной причиной для переноса выборов. "COP29 - это глобальное мероприятие, в котором, как ожидается, примут участие 60-70 тысяч человек. Азербайджан обязан принять их и обеспечить бесперебойную работу мероприятия. Для этого будут мобилизованы все государственные учреждения, поэтому одновременное проведение выборов было бы чрезмерным бременем", - сказал Ализаде. Он подчеркнул, что главная проблема заключается в логистике, а не в политике.

Поводом для этих дебатов послужила история неоднозначных выборов в Азербайджане. Последние парламентские выборы в феврале 2020 года были омрачены заявлениями о нарушениях, в результате чего ЦИК аннулировала результаты в четырех округах, и последующие выборы для заполнения этих мест не проводились. Парламентские выборы 2020 года сами по себе были перенесены на шесть месяцев, что официально объяснялось желанием "ускорить реформы".

Оппозиционные партии, однако, уже давно заявляют, что такие меры направлены на подавление честной конкуренции. Они утверждают, что власти не готовы к прозрачному избирательному процессу и поэтому выбирают ускоренные сроки для сохранения контроля. Эту точку зрения поддерживает Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которое сообщило о многочисленных нарушениях на недавних выборах, хотя официальные лица Азербайджана отвергают подобную критику.