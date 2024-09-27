Территориальная целостность обеспечена. А как же права человека?

27 сентября в Азербайджане отмечается как День памяти. В этот день началась 44-дневная Вторая Карабахская война. Правительство Азербайджана заявило, что в результате этой войны и последовавшей за ней однодневной военной операции территориальная целостность суверенитет страны были обеспечены.

Когда в Азербайджане время от времени раздаются критические замечания о демократии, некоторые должностные лица преуменьшают значение проблемы прав человека, заявляя, что территориальная целостность страны не обеспечена и что карабахский конфликт все еще существует. В настоящее время территориальная целостность страны восстановлена. Но станут ли вопросы прав человека актуальными с этого момента?

Депутат Национального собрания Агиль Аббас заявил агентству Turan, что в настоящее время в стране нет проблем в сфере прав человека: «Я не вижу серьезной проблемы с правами человека в Азербайджане. Права человека обеспечиваются».

По его словам, проблем со свободой СМИ также нет: «В газете «Ədalət», которую я возглавляю, мы можем писать все, что хотим; это независимая газета. Никто не накладывает на нас никаких ограничений. Я не могу говорить за других».

Однако соучредитель правозащитной организации «Линия обороны» Руфат Сафаров не согласен с депутатом. Он сказал AzadlıqRadio, что на протяжении многих лет защитники правовой политики правительства Азербайджана подчеркивали этот фактор: «Они говорили, что «у нашей страны есть большая проблема, ожидающая решения в Карабахе; после того, как конфликт будет справедливо урегулирован, политические и правовые реформы также будут ускорены». Конечно, это подход, который не выдерживает критики. Какой ученый, вносящий вклад в конфликтологию, обосновал, что установление независимости судов, свободных СМИ, политического плюрализма, экономической либерализации и создание конкурентной среды во всех сферах жизни может помешать решению карабахской проблемы?

По его мнению, нынешняя политическая власть не заинтересована в создании основ государственного строительства, основанного на реализации основных прав и свобод человека: «Потому что представители правящей партии «Ени Азербайджан» четко понимают, что если сегодня в рамках Конституции будут гарантированы демократические институты, будет создано гражданское общество, будет вестись работа по построению правового государства, обеспечивающего верховенство законов, то тяжкие и особо тяжкие преступления, совершаемые на протяжении многих лет, потребуют адекватной правовой оценки со стороны независимых судов».

По словам правозащитника, жизнь и опыт показали, что ситуация с основными правами и свободами человека в Азербайджане в периоды эскалации в Карабахе была гораздо лучше, чем сейчас.

Руфат Сафаров считает, что для того, чтобы права и свободы, закрепленные в Конституции, имели реальное значение, необходима политическая воля политической власти: «В Азербайджане политические, правовые и экономические реформы зависят именно от этой воли. Я не ожидаю, что такая воля будет выражена. Глядя на динамику, мы видим, что ситуация усложняется, а репрессии достигают своего пика. В этом смысле ситуация вовсе необнадеживающая».