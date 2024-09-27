Пашинян попросил Эрдогана повлиять на Алиева

Турция ключевой игрок в регионе и должна участвовать в установлении мира, включая подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом журналистам заявил глава парламентской комиссии по обороне и безопасности Армении Андраник Кочарян.

Это мнение прозвучало после сообщений, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану за помощью в переговорах с Баку.

"Турция — ключевой участник региональных процессов и ближайший союзник Азербайджана, что мы остро ощутили во время 44-дневной войны. Все знают о ее роли, но для достижения мира нужно использовать все доступные ресурсы, и участие Турции — одно из них", — подчеркнул Кочарян.

Он также напомнил, что ранее просил Католикоса всех армян обратиться через армянского Патриарха в Стамбуле к Эрдогану с просьбой содействовать возвращению армянских пленных.

Напомним, 24 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча Пашиняна и Эрдогана в "Турецком доме". Вскоре в соцсетях распространилось фото, где Пашинян с улыбкой принимает в подарок от Эрдогана его книгу "Более справедливый мир возможен". Этот жест вызвал критику в Армении, как проявление слабости и предательства со стороны Пашиняна.