Пашинян попросил Эрдогана повлиять на Алиева
Пашинян попросил Эрдогана повлиять на Алиева
Турция ключевой игрок в регионе и должна участвовать в установлении мира, включая подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом журналистам заявил глава парламентской комиссии по обороне и безопасности Армении Андраник Кочарян.
Это мнение прозвучало после сообщений, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану за помощью в переговорах с Баку.
"Турция — ключевой участник региональных процессов и ближайший союзник Азербайджана, что мы остро ощутили во время 44-дневной войны. Все знают о ее роли, но для достижения мира нужно использовать все доступные ресурсы, и участие Турции — одно из них", — подчеркнул Кочарян.
Он также напомнил, что ранее просил Католикоса всех армян обратиться через армянского Патриарха в Стамбуле к Эрдогану с просьбой содействовать возвращению армянских пленных.
Напомним, 24 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча Пашиняна и Эрдогана в "Турецком доме". Вскоре в соцсетях распространилось фото, где Пашинян с улыбкой принимает в подарок от Эрдогана его книгу "Более справедливый мир возможен". Этот жест вызвал критику в Армении, как проявление слабости и предательства со стороны Пашиняна.
-
-
- Политика
- 27 сентябрь 2024 15:28
Политика
-
- 28 сентябрь 2024, 14:06
На проводящего в заключении 107-е сутки голодовку экономиста Фазиля Гасымова оказывается давление с целью прекращения им акции.
-
- 28 сентябрь 2024, 12:12
За прошедший год с момента организованного выезда всего армянского населения из Нагорного Карабаха гражданство Армении получили лишь 2,6% бывших армянских жителей региона. По данным Миграционной службы Армении, из приблизительно 120 тысяч переселившихся лиц паспорта республики получили только 3 226 человек.
-
- 28 сентябрь 2024, 12:05
Азербайджан и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Саудовской Аравии о взаимном освобождении от визовых требований лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта и совершающих краткосрочные поездки.
-
Азербайджан и Индонезия договорились о безвизовых поездках обладателей дипломатических паспортов. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано министрами иностранных дел Азербайджана и Индонезии - Джейхуном Байрамовым и Ретно Марсуди 27 сентября на встрече, состоявшейся в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В ходе беседы стороны отметили важность развития сотрудничества между двумя странами в рамках ООН, Движения неприсоединения, ОИС и других международных организаций. Также было подчеркнуто значение развития связей между двумя странами в различных сферах, в том числе в экономике, транспорте, туризме.
Написать отзыв