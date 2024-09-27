Активисты гражданского общества обратились к Ильхаму Алиеву по делу Игбала Абилова

Общественный «Комитет солидарности во имя справедливости» обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой содействия в освобождении талышского исследователя Игбала Абилова.

В обращении указывается, что Абилов родился в 1989 году в селе Бала Колатан Масаллинского района и в семилетнем возрасте переехал жить в Беларусь. Получил высшее образование на факультете международных отношений Беларусского государственного университета, окончил магистратуру и докторантуру этого вуза, преподавал в этом учреждении и Беларусском институте права.

Абилов автор многочисленных книг, научных статей и очерков по истории Южного Кавказа, Турции и Ирана, участник многих международных научных конференций на эти темы. Он владеет азербайджанским, талышским, русским, беларусским, турецким, английским, немецким и персидским языками.

Последней его книгой стал перевод на турецкий язык с русского книги Бориса Всеволодовича Миллера «Тюркские народные песни» (1903), которая была издана в Анкаре в 2023 Культурным центром Ататюрка.

Авторы обращения отмечают, что служба Госбезопасности арестовала Абилова по обвинениям разжигании межнациональной ненависти и госмизмене, в частности сотрудничестве со спецслужбами Армении.

Члены комитета сомневаются в логичности таких обвинений проживавшему за пределами Азербайджана ученому.

«Ссылки Абилова на работы авторов других стран, включая армянских, никак нельзя расценивать как госизмену и квалифицировать, как сотрудничество с армянскими спецслужбами.

Отличие Азербайджана в этническом многообразии, совместном проживании различных этнических группы, как это было вами подчеркнуто в объявлении 2016 года годом мультикультурализма. Сохранение народами страны своей национальной идентичности, своего языка являются частью этого богатства. И одним направление деятельности Игбала Абилова было исследование и пропаганда родного талышского языка во имя сохранения этнического разнообразия нашей страны. Он является для нашей страны и народа одним из ценных молодых ученых», - двлее сказано в заявлении.

«Талыши, как в первой, так и второй Карабахских войнах отважно сражались, не жалея сил для восстановления территориальной целостности нашей родины - Азербайджана, тысячи из них стали шехидами.

В настоящее время в азербайджанской армии служат множество солдат, офицеров и генералов талышей. Они хорошо понимают, что являются частью нашей Родины Азербайджана. Они считают своей главной задачей развитие и еще большего нашего государства. Доводя этот чувствительный вопрос до вашего внимания, мы возлагаем большие надежды на решение этого вопроса (освобождения) Абилова», - сказано в заключение обращения.

Отметим, что в «Комитет солидарности во имя справедливости» входят более 10 активистов гражданского общества, правозащитников, представителей медиа.

*Игбал Абилов был задержан 22 июля, когда приехал в Азербайджан к родственникам. Ему предъявлены обвинения по статьям: 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные по заданию иностранных организаций или их представителей) и 283.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) УК Азербайджана.

В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении. Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью.

Большая группа ученых из разных стран мира обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова.