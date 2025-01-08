9 января ожидается преимущественно сухая погода

По данным Национальной гидрометеорологической службы, 9 января в Азербайджане ожидается преимущественно сухая погода.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Прогнозируется, что температура в столице будет колебаться от 7-9°C ночью до 9-12°C днем. Атмосферное давление составит 769 мм рт. ст., а относительная влажность составит от 70-80% ночью до 60-65% днем.

В других районах Азербайджана погода также останется преимущественно сухой, местами туман. Ожидается умеренный западный ветер.

Ночная температура по регионам будет колебаться от -1°C до 4°C, а дневная достигнет 8-13°C. В горных районах ночью температура снизится до -3°C - -8°C, а днем поднимется до 2-7°C.