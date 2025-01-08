Эритрея удерживает 18 моряков из Азербайджана

Три судна, плавающие под флагом Азербайджана, были задержаны в Эритрее вместе с 18 гражданами Азербайджана в ноябре прошлого года. Они до сих пор удерживаются в этой африканской стране, но предпринимаются дипломатические усилия по освобождению граждан и судов, заявили в азербайджанском МИД.

«7 ноября 2024 года суда «CMS Pahlavan», «CMS Igid» и «CMS-3», эксплуатируемые азербайджанским филиалом компании Caspian Marine Services B.V., и плавающие под государственным флагом Азербайджана, при следования через Суэцкий канал в Абу-Даби (ОАЭ) были вынуждены зайти в территориальные воды Эритреи из-за ухудшения погоды», - сообщили Turan в МИД.

Во время прохода судов была предпринята попытка установить связь с портовыми властями Эритреи, но сделать это не удалось.

Суда и 18 членов их экипажей были задержаны по обвинению в незаконном входе в территориальные воды Эритреии в 12 мильной зоне.

После сообщения об инциденте 7 ноября 2024, МИД Азербайджана предпринял дипломатические шаги для освобождения судов и граждан Азербайджана.

Через посольства Азербайджана в Эфиопии и Российской Федерации эритрейской стороне были направлены ноты, что заход судов в территориальные воды Эритреи не противоречит международно-правовым нормам.

Кроме того, были проведены соответствующие встреч в МИД Эритреи, посольствах этой страны в Турции и Москве.

Работа по освобождению судов и экипажей, а также оказанию необходимой консульской и правовой помощи, продолжается, сообщил МИД.