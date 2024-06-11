  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy26.30 C
  • Среда, 12 июнь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
В Азербайджане ужесточается брачное законодательство

В Азербайджане ужесточается брачное законодательство

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Азербайджане ужесточается брачное законодательство

Изменения в Семейный Кодекс Азербайджана, предполагающие некоторые ограничения, были обсуждены в ходе заседании парламентского комитета по делам семьи, женщин и детей.

В частности, предлагается запретить браки между кровными родственниками из-за риска генетических заболеваний.

Также предлагается отменить снижение брачного возраста (18 лет) на один год в случае уважительных причин. В настоящее время, орган исполнительной власти имеет право снизить брачный возраст на 1 год в случае обращения молодоженов.

Написать отзыв

Общество

  • Azercell провел очередное мероприятие, посвященное ESG Общество
    • 11 июнь 2024, 17:58

    Azercell провел очередное мероприятие, посвященное ESG

    Лидирующий оператор мобильной связи успешно провел очередное мероприятие, посвященное принципам ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление). На встрече, проходившей под названием «Устойчивое Развитие: Вызовы и Решения», приняли участие эксперты отрасли, представители государственных организаций, бизнеса и НПО.

    Читать далее
  • Ожидаются осадки Общество
    • 11 июнь 2024, 15:28

    Ожидаются осадки

    В ночь с 11-го на 12-е июня в Баку и на Апшероне ожидаются дожди с грозой, местами интенсивные. По районам страны, также пройдут осадки. В горных и предгорных районах они будут интенсивными.

    Читать далее
  • Управление мусульман Кавказа выпустило фетфу в связи с Гурбан-байрамом Общество
    • 11 июнь 2024, 13:26

    Управление мусульман Кавказа выпустило фетфу в связи с Гурбан-байрамом

    Совет казиев Управления мусульман Кавказа в своей фетве по случаю наступающего Гурбан-байрама, сделал ряд напоминаний и рекомендаций, каксающихся жертвенных животных.

    Читать далее
  • При поддержке Bakcell состоялся "Google AI Hackathon" Общество
    • 10 июнь 2024, 17:39

    При поддержке Bakcell состоялся "Google AI Hackathon"

    Впервые в Азербайджане прошел "Google AI Hackathon", организованный Tech Academy при официальном спонсорстве компании Bakcell. Мероприятие в области инноваций и высоких технологий, организованное Агентством инноваций и цифрового развития, объединило творческие умы, энтузиастов в сфере искусственного интеллекта, разработчиков и программистов. В течение двух дней за победу в хакатоне боролись 21 команд, пытающихся найти инновационные решения с помощью великолепной ИИ-платформы Google Gemini.

    Читать далее

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей