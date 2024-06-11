В Азербайджане ужесточается брачное законодательство
В Азербайджане ужесточается брачное законодательство
Изменения в Семейный Кодекс Азербайджана, предполагающие некоторые ограничения, были обсуждены в ходе заседании парламентского комитета по делам семьи, женщин и детей.
В частности, предлагается запретить браки между кровными родственниками из-за риска генетических заболеваний.
Также предлагается отменить снижение брачного возраста (18 лет) на один год в случае уважительных причин. В настоящее время, орган исполнительной власти имеет право снизить брачный возраст на 1 год в случае обращения молодоженов.
Общество
-
- 11 июнь 2024, 17:58
Лидирующий оператор мобильной связи успешно провел очередное мероприятие, посвященное принципам ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление). На встрече, проходившей под названием «Устойчивое Развитие: Вызовы и Решения», приняли участие эксперты отрасли, представители государственных организаций, бизнеса и НПО.
-
- 11 июнь 2024, 15:28
В ночь с 11-го на 12-е июня в Баку и на Апшероне ожидаются дожди с грозой, местами интенсивные. По районам страны, также пройдут осадки. В горных и предгорных районах они будут интенсивными.
-
- 11 июнь 2024, 13:26
Совет казиев Управления мусульман Кавказа в своей фетве по случаю наступающего Гурбан-байрама, сделал ряд напоминаний и рекомендаций, каксающихся жертвенных животных.
-
- 10 июнь 2024, 17:39
Впервые в Азербайджане прошел "Google AI Hackathon", организованный Tech Academy при официальном спонсорстве компании Bakcell. Мероприятие в области инноваций и высоких технологий, организованное Агентством инноваций и цифрового развития, объединило творческие умы, энтузиастов в сфере искусственного интеллекта, разработчиков и программистов. В течение двух дней за победу в хакатоне боролись 21 команд, пытающихся найти инновационные решения с помощью великолепной ИИ-платформы Google Gemini.
Написать отзыв