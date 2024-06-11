В Азербайджане ужесточается брачное законодательство

Изменения в Семейный Кодекс Азербайджана, предполагающие некоторые ограничения, были обсуждены в ходе заседании парламентского комитета по делам семьи, женщин и детей.

В частности, предлагается запретить браки между кровными родственниками из-за риска генетических заболеваний.

Также предлагается отменить снижение брачного возраста (18 лет) на один год в случае уважительных причин. В настоящее время, орган исполнительной власти имеет право снизить брачный возраст на 1 год в случае обращения молодоженов.