В Азербайджане завидуют муниципальным выборам в Турции

31 марта в Турции прошли муниципальные выборы. Избирательная гонка проходила в 81 городе, 973 районах и 390 поселках. Было объявлено, что главная оппозиция - Народно-республиканская партия (НРП) - набрала 37,74 процента голосов, а правящая Партия справедливости и развития (ПНР) - 35,49 процента. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также признал, что возглавляемая им партия не получила желаемого результата на выборах в органы местного самоуправления.

Аналитики объясняют упущение ПСР первенства впервые за более чем 20 лет, по словам Эрдогана, "усталостью металла" (потеря металлическими материалами желаемых прочностных характеристик в результате непрерывной эксплуатации) и растущими экономическими проблемами в стране.

Эрдоган назвал выборы достойными демократии. "Через урны для голосования народ передал нам свое послание, свою волю, свои предупреждения", - подчеркнул президент.

В этом году в Азербайджане также должны состояться муниципальные выборы. Сейчас многих в Азербайджане волнует вопрос: почему в Азербайджане не проводятся конкурентные муниципальные выборы, как в Турции? Это связано с отсутствием условий для демократического проведения выборов в стране или с отсутствием интереса к муниципалитетам?

Председатель Общественного объединения "Право и развитие" Хафиз Гасанов сказал Радио Азадлыг, что до сих пор не все выборы в Азербайджане были признаны Международной избирательной миссией демократическими. Он связывает отсутствие в Азербайджане такой конкурентной избирательной гонки, как в Турции, со статусом муниципалитетов: "в Турции местное самоуправление в Государственном управлении принадлежит муниципалитетам, и они также функционируют как государственные органы. Однако в Азербайджане муниципалитеты считаются негосударственными структурами, их полномочия носят общий характер, они не имеют реальных финансовых резервов в связи с осуществлением этих полномочий. Следовательно, представители исполнительной власти на местах обладают более решительными полномочиями, чем муниципалитеты".

По словам Гасанова, для повышения интереса избирателей необходимо провести серьезные реформы в системе самоуправления и привести систему управления в соответствие с международными стандартами: "при разделении властей местное самоуправление должно быть в муниципалитетах. Муниципалитеты в Турции - это муниципальная система, обладающая реальными властными полномочиями, играющая ключевую роль в местном управлении, более близкая к народу, в Азербайджане все наоборот".

Однако представитель правящей партии "Ени Азербайджан" в Милли Меджлисе Айдын Мирзазаде думает иначе. Он подчеркнул, что у каждой страны своя политическая система, отметив, что даже у соседних и имеющих одинаковую историю стран есть различия в политической системе.

"В Азербайджане президентская республика, и эта система уже много лет себя оправдывает. В Турции долгое время была парламентская республика, в последнее время они перешли в президентскую республику, но в связи с этим функционировала традиционная муниципальная система", - сказал он в интервью Turan.

По словам Мирзазаде, каждый из выборов в Азербайджане является демократическим, конкурентным и прозрачным: "Люди имеют право голосовать за людей с другой платформой. В принципе, в Азербайджане демократическая избирательная среда, и мы еще раз увидим это на муниципальных выборах в конце этого года".

А Гюльага Асланлы, заместитель главы оппозиционной партии "Мусават", связывает проблемы с выборами и муниципальным законодательством. Однако он считает, что муниципальные выборы, впервые проведенные в Азербайджане (1999 г.), были более активными и интенсивными: "Видимо, в муниципалитеты впоследствии были избраны люди, более пригодные для власти".

Он считает, что недостаточный статус муниципалитетов в Азербайджане также снизил интерес к выборам.

Гасанов, в свою очередь, напоминает, что представители Европейского Конгресса местных и региональных властей неоднократно бывали в Баку и озвучивали достаточно предложений: "В Турции муниципальная система также определена в соответствии с этими стандартами. Азербайджан также должен быть просто адаптирован к этому. Для этого сначала необходимо провести конституционную реформу, поскольку теперь муниципалитеты являются негосударственными органами и обладают декоративными полномочиями. Реформы должны определить полномочия муниципалитетов".

Депутат Мирзазаде отметил, что мир уже учится друг у друга: "В принципе, нынешняя политическая система приемлема для Азербайджана, она себя оправдывает, и нет необходимости вносить серьезные изменения в политическую систему. Но время от времени происходят обновления. Например, назначение специальных представителей президента на освобожденные от оккупации территории также было шагом в соответствии с требованиями времени и процессами развития этих регионов".

Асланлы считает, что Азербайджан, включая Турцию, может многому научиться у своих соседей в связи с выборами: "Во-первых, необходимо пересмотреть статус муниципалитетов, во-вторых, столичных муниципалитетов и, наконец, отдельно избрать мэров. Если избирательное законодательство будет улучшено, как в Турции и Грузии, интерес к муниципалитетам возрастет. Но мэры по-прежнему назначаются главами исполнительной власти".

Поговорить на эту тему с органами исполнительной власти в Азербайджане не удалось. Но они считают необоснованными обвинения во вмешательстве в выборы.