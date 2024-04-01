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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан входит в энергетический рынок Европы – Ильхам Алиев

1 апреля Ильхам Алиев принял министра энергетики Румынии Себастьяна Иоана Бурдужу, прибывшего в Баку для участия в 8-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает сайт главы государства, Алиев отметил, что между Азербайджаном и Румынией существуют отношения стратегического партнерства и это сотрудничество расширяется по всем направлениям.

Отметил прогресс в сфере энергетики, Алиев коснулся вопроса об экспорте в Румынию природного газа из Азербайджана и зеленой энергии через Черное море.

Было отмечено, что обсуждения по поставкам СПГ, зеленой энергии и газа продолжаются, и Азербайджан стремится войти на энергетический рынок Румынии.

В ходе встречи было отмечено и развитие торгово-экономических связей. Так, в прошлом году товарооборот между странами возрос почти на 30%, достигнув 670 млн долларов.

Также усилилось сотрудничество в инвестиционной сфере. Была отмечена очень активная деятельность SOCAR в Румынии, и ее «значимое место» на топливном рынке этой страны.

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