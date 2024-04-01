2 апреля в столице будет +19
2 апреля в столице будет +19
Во вторник в Баку и на Апшероне будет теплая погода без осадков. Утром и вечером местами туман. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью будет +6+11°, днем +14+19°.
По районам страны, кроме ряда горных и предгорных районов, где пройдут дожди с градом, также осадков не ожидается. Ветер восточный.
В низменности ночью будет +7+12°, днем +20+25°, в горах ночью +1+6°, днем +10+15°.
Общество
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- 2 апрель 2024, 10:38
«Azercell Telecom», один из локомотивов цифровой экосистемы Азербайджана и обладающий стратегическим видением перспектив и вызовов быстрого технологического развития, сохранил статус лидирующего мобильного оператора страны в 2023 году. В настоящее время географический охват оператора в республике вырос до 94,50%, а охват населения составил 98,35%.
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- 2 апрель 2024, 10:07
В селении Бузовны ЗАО «Курорт», находящаяся в ведении Конфедерации профсоюзов Азербайджана, запустил проект прокладки канализационного трубопровода, который берет свое начало от магистрального канализационного трубопровода рядом со школой-интернатом ном.13 и далее следует в санаторий «Хазар» и центр отдыха «Шеки», которые находится рядом со святилищем и Мечетью "Али аягы" (Ступня Али).
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- 1 апрель 2024, 18:15
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие заниматься услугами такси, уже должны действовать на основании соответствующих разрешений.
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- 1 апрель 2024, 13:57
31 марта в Турции прошли муниципальные выборы. Избирательная гонка проходила в 81 городе, 973 районах и 390 поселках. Было объявлено, что главная оппозиция - Народно-республиканская партия (НРП) - набрала 37,74 процента голосов, а правящая Партия справедливости и развития (ПНР) - 35,49 процента. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также признал, что возглавляемая им партия не получила желаемого результата на выборах в органы местного самоуправления.
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