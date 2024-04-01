  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny140 C
  • Вторник, 2 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(12 минут назад)
2 апреля в столице будет +19

2 апреля в столице будет +19

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

2 апреля в столице будет +19

Во вторник в Баку и на Апшероне будет теплая погода без осадков. Утром и вечером местами туман. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью будет +6+11°, днем +14+19°.

По районам страны, кроме ряда горных и предгорных районов, где пройдут дожди с градом, также осадков не ожидается. Ветер восточный.

В низменности ночью будет +7+12°, днем +20+25°, в горах ночью +1+6°, днем +10+15°.

Написать отзыв

Общество

  • Azercell делится информацией о масштабном расширении своей сети в 2023 году Общество
    • 2 апрель 2024, 10:38

    Azercell делится информацией о масштабном расширении своей сети в 2023 году

    «Azercell Telecom», один из локомотивов цифровой экосистемы Азербайджана и обладающий стратегическим видением перспектив и вызовов быстрого технологического развития, сохранил статус лидирующего мобильного оператора страны в 2023 году. В настоящее время географический охват оператора в республике вырос до 94,50%, а охват населения составил 98,35%.

    Читать далее
  • Коррупционная канализация Общество
    • 2 апрель 2024, 10:07

    Коррупционная канализация

    В селении Бузовны  ЗАО «Курорт», находящаяся в ведении Конфедерации профсоюзов Азербайджана, запустил проект прокладки канализационного трубопровода, который берет свое начало от магистрального канализационного трубопровода рядом со школой-интернатом ном.13   и далее следует в санаторий «Хазар» и центр отдыха «Шеки», которые находится рядом со святилищем и Мечетью "Али аягы" (Ступня   Али).

    Читать далее
  • Начата выдача разрешений на деятельность такси Общество
    • 1 апрель 2024, 18:15

    Начата выдача разрешений на деятельность такси

    Юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие заниматься услугами  такси, уже должны действовать на основании соответствующих разрешений.

    Читать далее
  • В Азербайджане завидуют муниципальным выборам в Турции Общество
    • 1 апрель 2024, 13:57

    В Азербайджане завидуют муниципальным выборам в Турции

    31 марта в Турции прошли муниципальные выборы. Избирательная гонка проходила в 81 городе, 973 районах и 390 поселках. Было объявлено, что главная оппозиция - Народно-республиканская партия (НРП) - набрала 37,74 процента голосов, а правящая Партия справедливости и развития (ПНР) - 35,49 процента. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также признал, что возглавляемая им партия не получила желаемого результата на выборах в органы местного самоуправления.

    Читать далее

Türkiyədəki bələdiyyə seçkilərinin nəticələri. Nə dəyişəcək? – Şahin Cəfərli Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей