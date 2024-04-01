2 апреля в столице будет +19

2 апреля в столице будет +19

Во вторник в Баку и на Апшероне будет теплая погода без осадков. Утром и вечером местами туман. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью будет +6+11°, днем +14+19°.

По районам страны, кроме ряда горных и предгорных районов, где пройдут дожди с градом, также осадков не ожидается. Ветер восточный.

В низменности ночью будет +7+12°, днем +20+25°, в горах ночью +1+6°, днем +10+15°.