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(3 часа назад)
В ближайшие дни в горных районах пройдут осадки

В ближайшие дни в горных районах пройдут осадки

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В ближайшие дни в горных районах выпадут осадки

3-6 июня в большинстве горных районов страны продолжатся обильные осадки с грозами и градом, сообщили синоптики Минэкологии.

4 июня в Баку осадков не ожидаются, ветер северо-западный. Температура воздуха днем повысится до +30+35°.

В районах страны в первой половине дня в низменности без осадков. Утром и вечером туман.

Ветер восточный. Температура воздуха в низменности днем повысится до +31+36°. В горах будет +15+20°.

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