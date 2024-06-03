В ближайшие дни в горных районах пройдут осадки
В ближайшие дни в горных районах выпадут осадки
3-6 июня в большинстве горных районов страны продолжатся обильные осадки с грозами и градом, сообщили синоптики Минэкологии.
4 июня в Баку осадков не ожидаются, ветер северо-западный. Температура воздуха днем повысится до +30+35°.
В районах страны в первой половине дня в низменности без осадков. Утром и вечером туман.
Ветер восточный. Температура воздуха в низменности днем повысится до +31+36°. В горах будет +15+20°.
Общество
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- 3 июнь 2024, 20:44
Пять ремонтников погибли 3 июня, отравившись газом в ходе работ на плавучей верфи судоремонтного завода «Зых» Каспийского морского пароходства. Еще два моряка госпитализированы с диагнозом «отравление».
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- 3 июнь 2024, 17:50
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL 3 июня совершил первый рейс по маршруту Баку-Бухарест-Баку.
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- 2 июнь 2024, 18:41
2 июня около 13 часов пожилой мужчина упал на рельсы перед прибывающим поездом на станции метро «28 мая».
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Лидирующий мобильный оператор стремится привить воспитанникам детских домов интерес к чтению «Azercell Telecom» при поддержке Общественного Объединения Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək» и компании «S.E.N.S.U.M by Amapola» провел мероприятие для группы воспитанников детского дома №3 в возрасте от 6 до 10 лет. Проект, старт которого был приурочен к 1 июня - Международному дню защиты детей, включал тщательно разработанную программу, направленную на формирование культуры чтения, развитие речи и творческих способностей, а также на повышение интереса к образованию в целом.
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