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(6 часов назад)
В четверг жара усилится

В четверг жара усилится

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В четверг жара усилится

6 июня в Баку и на Абшероне сохранится жаркая, сухая погода. Ветер Юго-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью +20+24°, днем +31+36°, местами +38°.

В горных местностях районов страны пройдут кратковременные осадки, Ветер восточный.

В низменности днем воздух прогреется до +35+38°, а местами до +40°. В горах днем будет +22+27°.

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