В четверг жара усилится
В четверг жара усилится
6 июня в Баку и на Абшероне сохранится жаркая, сухая погода. Ветер Юго-западный, умеренный.
Температура воздуха ночью +20+24°, днем +31+36°, местами +38°.
В горных местностях районов страны пройдут кратковременные осадки, Ветер восточный.
В низменности днем воздух прогреется до +35+38°, а местами до +40°. В горах днем будет +22+27°.
Общество
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- 5 июнь 2024, 12:32
Награждены победители хакатона, организованного в рамках сотрудничества Azercell и UFAZ Завершился хакатон «Techcell», организованный Азербайджано-Французским Университетом (UFAZ) при поддержке ООО «Azercell Telecom». Церемония награждения победителей состоялась в университете UFAZ.
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- 5 июнь 2024, 12:19
Bakcell недавно провела заключительную церемонию ребрендинга в Лачине, ранее отметив запуск своей новой идентичности бренда в семи городах страны. Инновациями и новыми продуктами, которые она представляет Азербайджану, компания Bakcell показывает свою приверженность всему населению страны.
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- 4 июнь 2024, 16:56
Согласно последнему отчету "Всемирной статистики", Азербайджан занимает второе место в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. С показателем 388 смертей на 100 000 человек Азербайджан уступает только Таджикистану, где на 100 000 человек приходится 389 смертей. В первую десятку также входят Узбекистан (354 смертельных случая), Украина (305 смертельных случаев) и Беларусь (282 смертельных случая). Для сравнения, Россия занимает 27-е место, Казахстан - 35-е, Иран - 54-е и Турция - 117-е. Страны с наименьшим риском, включая Японию, Францию и Южную Корею, занимают самые нижние места в этом рейтинге.
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- 4 июнь 2024, 15:56
4 июня, утром первая группа паломников численностью 180 человеук вылетела из Азербайджана на хадж в Саудовскую Аравию. Столько же паломников вылетит вторым самолетом в течение сегодняшнего дня, сообщило Управление мусульман Кавказа (УМК).
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