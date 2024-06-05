В четверг жара усилится

Согласно последнему отчету "Всемирной статистики", Азербайджан занимает второе место в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. С показателем 388 смертей на 100 000 человек Азербайджан уступает только Таджикистану, где на 100 000 человек приходится 389 смертей. В первую десятку также входят Узбекистан (354 смертельных случая), Украина (305 смертельных случаев) и Беларусь (282 смертельных случая). Для сравнения, Россия занимает 27-е место, Казахстан - 35-е, Иран - 54-е и Турция - 117-е. Страны с наименьшим риском, включая Японию, Францию и Южную Корею, занимают самые нижние места в этом рейтинге.