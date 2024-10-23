В этом году зарегистрировано 31 заявление по поводу заключения ранних браков - ГКСЖД

В 2024 году в 11 региональных отделений Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей поступило 31 заявление, связанное с ранними браками. Сотрудники Госкомитета вмешались. Из этих обращений 18 ранних браков были предотвращены, а 5 заявлений признаны необоснованными. Одно обращение оказалось неинформативным, в связи с чем расследование дела не проводилось. По трем обращениям сотрудники Семейной группы повторно посетили семьи в рамках мониторинга предыдущих сообщений, касающихся тех же семей. В четырех случаях это были уже заключенные браки. Данная информация была предоставлена ​​агентству Turan по запросу Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана.

По данным МВД и комиссий по делам несовершеннолетних при местных органах власти, эти случаи не сопровождались насилием, а браки заключались добровольно. Об этом в Госкомиссию сообщили сами девушки, заявив, что им исполнилось 16 лет.

Государственный комитет сообщил, что закон в стране устанавливает минимальный возраст для вступления в брак в 18 лет. Ранее закон позволял девушкам и юношам вступать в брак соответственно в 17 и 18 лет.

Согласно статье 1.4 закона «О принудительном браке» Семейного кодекса Азербайджанской Республики, юридическим признается только брак, зарегистрированный в соответствующем органе Исполнительной власти. Статья 1.5 того же документа отмечает, что религиозные браки не имеют юридической силы. Закон также предусматривает административное наказание за религиозные браки с участием граждан, не достигших 18 лет.

В июне 2024 года Милли Меджлис (парламент) внес поправки в Уголовный кодекс в части статей о принудительных или ранних браках. Согласно новой редакции закона, статья 176-1 Уголовного кодекса (принуждение женщины к вступлению в брак) была переименована в «Принуждение к вступлению в брак или к раннему браку». Наказание за принуждение к вступлению в брак лица, не достигшего брачного возраста - штраф в размере от 3000 до 4000 манатов или лишение свободы на срок до четырех лет.

В статьях 176-1 и 176-2 Уголовного кодекса под «ранним браком» понимается союз с несовершеннолетним лицом в целях создания семьи без заключения законного брака.

С 1 июня 2024 года закон запрещает выдачу разрешения на брак в возрасте 17 лет в виде исключения, даже по объективным причинам и с разрешения местных органов власти. Однако эта поправка вступит в силу с 1 июля 2025 года, сообщили Turan в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей .

В Госкомитете добавили, что административная ответственность предусмотрена также для владельцев объектов общественного питания, в которых проводились массовые мероприятия по бракосочетанию с участием граждан, не достигших 18 лет.