В среду будет пасмурно и ветрено
В среду будет пасмурно и ветрено
25 сентября в столице будет пасмурная погода, к вечеру возможны слабые осадки. Ветер северо-западный, порывами до 20 мевтров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +16+20°, днем +23+26°. Влажность ночью 70-75%, днем 50-55%.
По районам страны пройдут осадки, местами интенсивные. В высокогорье пойдет снег. Ветер западный, порывами до 20 м/сек.
Температура воздуха в низменности ночью +15+19°, днем +25+30°.
В горах ночью +5+10°, днем +11+16°.
Общество
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- 25 сентябрь 2024, 18:08
В августе они согласовали Хартию о совместной деятельности комиссий по вопросам делимитации и безопасности границ с Азербайджаном. 24 сентября Армения заявила, что Конституционный суд обсудит, соответствует ли документ ее Конституции.
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- 25 сентябрь 2024, 15:45
Студенты, обучающиеся в Карабахе могут бесплатно пользоваться тарифным пакетом «SuperSən 10GB» в течение 6 месяцев Компания «Azercell Telecom», развернувшая первую мобильную инфраструктуру в Карабахе, продолжает предоставлять современные услуги связи населению, возвращающемуся на эти территории. Лидирующий мобильный оператор объявляет о старте специальной кампании, направленной на поддержку студентов, получающих образование в Карабахе.
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- 25 сентябрь 2024, 15:01
21 сентября в 15:17 четверо граждан Афганистана были задержаны при попытке нарушить границу Азербайджана со стороны Ирана. Это Мадави Мухаммадхалил Джавад, 2002 г. р., Махаммади Алирза Махаммадхасан, 2003 г. р., Рзаи Азизулла Махаммадалим, 2004 г. р. и Махаммади Мехти Захер, 2006 г. р.
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- 25 сентябрь 2024, 14:45
26 сентября в Баку будет переменчивая погода , утром и вечером в ряде мест возможны осадки. Ветер северо-западный, умеренный.
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