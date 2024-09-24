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(10 минут назад)
В среду будет пасмурно и ветрено

В среду будет пасмурно и ветрено

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В среду будет пасмурно и ветрено

25  сентября в столице будет пасмурная погода, к вечеру возможны слабые осадки. Ветер северо-западный, порывами до 20 мевтров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +16+20°, днем +23+26°. Влажность ночью 70-75%, днем 50-55%.

По районам страны пройдут осадки, местами интенсивные. В высокогорье пойдет снег. Ветер западный, порывами до 20 м/сек.

Температура воздуха в низменности ночью +15+19°, днем +25+30°.

В горах ночью +5+10°, днем +11+16°.

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