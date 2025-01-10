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(5 часов назад)
В субботу будет переменчивая погода
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В субботу будет переменчивая погода

11 января в Баку будет переменчивая погода без осадков. Утром в ряде мест на Абшероне возможен кратковременный дождь. Умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью +5+8°, днем будет + 9+13°. Влажность  75-85%.

По стране также осадков не ожидается. Местами туман, ветер западный.

В низменности ночью от – 2° мороза до +3° градусов теплп, днем +8+13°. В горах ночью до – 7° мороза, днем +3+8° тепла.

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