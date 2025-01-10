В субботу будет переменчивая погода

В 2017 году Сумгаитский городской суд вынес решение о выселении семьи Алиевых — беженцев из Губадлы (Акпер, Сарвиназ, Рамиль и еще двое членов семьи) — из незаконно занятой квартиры в 12-м микрорайоне, дом 7А, квартира 35. Суд постановил вернуть имущество законному владельцу — Самае Алиевой. Однако в дело вмешалось Министерство юстиции, сославшись на указ президента от 1 июля 2004 года, которым была утверждена государственная программа по улучшению условий жизни и труда беженцев. Согласно этому указу, беженцы, не имеющие альтернативного жилья, не могут быть выселены до тех пор, пока Исполнительная власть не предоставит им другое жилье.