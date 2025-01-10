Фермеры терпят убытки: «Крупные компании покупают чай по очень низким ценам»

Импорт чая в Азербайджан увеличился. По данным Государственного таможенного комитета, с января по ноябрь 2024 года импорт чая вырос на 3,3% в годовом исчислении до 12 893 тонн в натуральном выражении и на 4,5% в стоимостном выражении, составив 67,715 млн долларов США.

Экспорт чая также вырос за тот же период, увеличившись на 4,5% по объему до 679,4 тонн и на 1,6% по стоимости до $5,998 млн. Однако объем импорта превысил экспорт в 19 раз.

Государственный статистический комитет сообщил, что с января по ноябрь 2024 года в Азербайджане было произведено 11 528 тонн чая, что на 8,9% больше, чем годом ранее. Однако эксперты полагают, что не весь этот чай выращивается внутри страны, так как часть импортного чая просто переупаковывается на месте.

В 2018 году в Азербайджане была принята Государственная программа развития чаеводства на 2018–2027 годы. Программа направлена ​​на увеличение производства зеленого чайного листа до 8500 тонн и расширение чайных плантаций до 3000 гектаров к 2027 году. В настоящее время сообщается, что объемы сбора чая в восемь раз ниже запланированных.

Центр сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства в своем бюллетене «Сельское хозяйство» отметил, что за первые 10 месяцев 2024 года было собрано 1041 тонна чая, что на 100 тонн меньше, чем в 2023 году (1102,4 тонны).

Салим Гасанов (имя изменено), фермер из Астаринского района, рассказал Радио "Азадлыг", что в 2023 году он посадил чай на 3 га: «Выращивание чая обходится очень дорого. Чай — культура, требующая много воды, но вода и дорогая, и ее мало. Вам придется выстраивать свою систему орошения без посторонней помощи».

Гасанов также заявил, что не может подать заявку на субсидии, в результате чего его чайные кусты засохли: «Я посадил чай на выделенном мне земельном участке. Но поскольку у меня не было выписки из государственного реестра о земельном участке, я не имел права на субсидии. Я понес значительные убытки. Другие чаеводы также испытывают трудности, поскольку крупные компании закупают чай по очень низким ценам — 1,8 маната за килограмм чайного листа».

Вопреки этим утверждениям, в Министерстве сельского хозяйства сообщили Turan, что государственная поддержка чаеводства ежегодно расширяется: «Согласно решению Совета по сельскохозяйственным субсидиям, фермерам за 1 га чайных плантаций, заложенных с 1 сентября 2024 года по 31 мая текущего года, обеспеченных системой дождевого орошения, будет выплачена субсидия на посадку в размере 12 тысяч манатов. Кроме того, государство будет субсидировать 40% стоимости систем дождевого орошения, созданных на чайных плантациях».

Министерство также отметило, что субсидии предоставляются для ранее созданных плантаций: «Фермеры получат 800 манатов за 1 га плантаци1, созданных в течение последних трех лет, и 250 манатов за 1 га плантаций, созданных до 2019 года».

Эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов сообщил Радио "Азадлыг" , что, несмотря на то, что с момента принятия государственной программы прошло 6 лет, производство зеленого чая не достигло желаемого уровня: «Хотя программа направлена ​​на расширение чайных плантаций к 2027 году до 3000 га, за 6 лет с момента запуска программы возделывается только 1000 га. Маловероятно, что ситуация улучшится в будущем, поскольку никаких существенных мер не принимается. Годовой объем производства остается на уровне 1000 тонн, что не изменилось по сравнению с уровнем, предшествовавшим программе».

Магеррамов скептически относится к идее увеличения производства в восемь раз за 2 года: «Для сравнения, в 1988 году в Лянкяранско-Астаринском регионе было 13 400 га чайных плантаций, на которых производилось 34 500 тонн зеленого чайного листа».

Он объясняет проблемы несколькими факторами: «Были созданы серьезные искусственные проблемы. Фермеры жалуются на недостаточное водоснабжение, что делает производство практически невозможным в этих обстоятельствах. Кроме того, для борьбы с вредителями и болезнями требуются качественные пестициды, которые необходимо либо производить на месте, либо импортировать. Необходимо устранить монополии, чтобы сделать кчественный пестециды доступными для фермеров. Сейчас все наоборот, удобрения некачественные и дорогие. В результате урожайность не растет».

Магеррамов также отметил нехватку профессиональных специалистов в секторе чаеводства.