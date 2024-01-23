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(3 часа назад)
Холодная погода с осадками продержится до вечера 24 числа

Холодная погода с осадками продержится до вечера 24 числа

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Холодная погода с осадками продержится до вечера 24 января

На утро  23 января по всей территории страны продолжаются осадки в виде снега, сообщают синоптики Минэкологии.

Высота снежного покрова  в горной части Загатальского района достигла  42 см, в Гахе - 35 см, в Ордубаде - 26 см, а в Шеки, Дашкесане, Гедабее, Балакяне,  Гёйгеле, Лерике,  Огузе, Шахбузе, Губе,  Ярдымлы, Гусаре, Алтыагаче, Габале, Шабране, Тертере и Гобустан - 14 см.

Минимальная температура воздуха составила + 2° в Баку и на Абшероне, - 2 + 3° в Нахчыване,  + 2° в низменных районах, -  5° в горных районах и -11-14° мороза в высокогорье.

Синоптики сообщают, что такая погода сохранится до вечера 24 января. В связи с ожидаемой морозной погодой 24-25 января высока вероятность на дорогах гололеда.

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