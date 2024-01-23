Холодная погода с осадками продержится до вечера 24 числа
Холодная погода с осадками продержится до вечера 24 января
На утро 23 января по всей территории страны продолжаются осадки в виде снега, сообщают синоптики Минэкологии.
Высота снежного покрова в горной части Загатальского района достигла 42 см, в Гахе - 35 см, в Ордубаде - 26 см, а в Шеки, Дашкесане, Гедабее, Балакяне, Гёйгеле, Лерике, Огузе, Шахбузе, Губе, Ярдымлы, Гусаре, Алтыагаче, Габале, Шабране, Тертере и Гобустан - 14 см.
Минимальная температура воздуха составила + 2° в Баку и на Абшероне, - 2 + 3° в Нахчыване, + 2° в низменных районах, - 5° в горных районах и -11-14° мороза в высокогорье.
Синоптики сообщают, что такая погода сохранится до вечера 24 января. В связи с ожидаемой морозной погодой 24-25 января высока вероятность на дорогах гололеда.
Общество
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- 24 январь 2024, 16:57
В ближайшие сутки в Баку и на Апшероне осадки не ожидаются. Сохранится холодная погода. Ветер юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью и днем будет 0 -2 мороза.
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В последние дни наблюдается усиление напряженности в отношениях между Азербайджаном и европейскими официальными органами, в частности Советом Европы и Европейским союзом (ЕС), поскольку разворачиваются дискуссии об ограничении полномочий Азербайджана. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассматривает вопрос об ограничении полномочий азербайджанской делегации, окончательное решение ожидается 24 января. Причинами этого потенциального шага являются сообщения о нарушениях прав человека в Азербайджане и резкий рост числа политических заключенных.
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- 24 январь 2024, 15:21
Bakcell, продолжая оказывать поддержку возрождению освобожденных территорий, стал первым оператором мобильной связи, открывшим официальный дилерский магазин в городе Ханкенди. С 24 января магазин Bakcell, расположенный напротив Карабахского университета, предлагает клиентам высокоскоростные и инновационные услуги связи.
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- 24 январь 2024, 12:13
На утром 24 января по всей территории Азербайджана шел снег, местами осадки интенсивные. Максимальная высота снежного покрова была в Гахе - 45 см. В горах Большого и Малого Кавказа высота снега была в пределах 29-12 см. В низменных района- - 7-5 см., в столице – 1 см.
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