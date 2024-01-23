Холодная погода с осадками продержится до вечера 24 числа

Холодная погода с осадками продержится до вечера 24 января

На утро 23 января по всей территории страны продолжаются осадки в виде снега, сообщают синоптики Минэкологии.

Высота снежного покрова в горной части Загатальского района достигла 42 см, в Гахе - 35 см, в Ордубаде - 26 см, а в Шеки, Дашкесане, Гедабее, Балакяне, Гёйгеле, Лерике, Огузе, Шахбузе, Губе, Ярдымлы, Гусаре, Алтыагаче, Габале, Шабране, Тертере и Гобустан - 14 см.

Минимальная температура воздуха составила + 2° в Баку и на Абшероне, - 2 + 3° в Нахчыване, + 2° в низменных районах, - 5° в горных районах и -11-14° мороза в высокогорье.

Синоптики сообщают, что такая погода сохранится до вечера 24 января. В связи с ожидаемой морозной погодой 24-25 января высока вероятность на дорогах гололеда.